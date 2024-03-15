CHP Bayrampaşa İlçe Başkanı Remzi Albayrak'ın yönetimine verilen İstanbul İtfaiyesi; geç müdahaleler, söndürülemeyen yangınlar, partizan kadrolaşma ve arızalanan araçların aylar boyunca hizmet dışı kalması gibi skandallarla yangında adeta İstanbulluyu yalnız bırakıyorlar. İtfaiyeyi saran CHP kadrolaşması ve iş bilmez uygulamalarla beraber Akit Medya Binası'nda çıkan yangın 60 saatte kontrol altına alınmış, İkitelli Organize Sanayi Bölgesi'ndeki fabrikada çıkan yangın 65 saatte söndürülememişti. Kadıköy'de bir kişinin ölümü, iki kişinin yaralanmasıyla sonuçlanan yangına İstanbul İtfaiyesi'nin yetersiz ekipman nedeniyle erken müdahalede bulunamadığı ortaya çıkmıştı.

Yandaş kadrolaşmanın vahim neticelerinin bariz şekilde görüldüğü İstanbul İtfaiyesi yine bir faciayla gündemde. Fatih'te bulunan Şirin İş Merkezi'nin -3. katında çıkan yangın kısa sürede kontrol altına alınamayınca 8 katlı binanın tümü adeta küle döndü. Binanın uzun bir süre kullanılamayacağı belirtilirken hasar gören dükkanlarda ise sigorta ekspertiz süreci devam ediyor.

YANGINI 3,5 SAAT İZLEDİLER

Edinilen bilgilere göre, 11 Mart Pazartesi günü İstanbul'un Fatih ilçesinde Süleymaniye Mahallesi'nde bulunan Şirin İş Merkezi'nde sabah saatlerinde henüz bilinmeyen nedenle bir yangın meydana geldi.

İtfaiye'nin yarım saat sonra gelmesi ile müdahale başladı ancak itfaiyenin yangın girişinden girmemesi müdahaleyi geciktirdi. Kısa sürede kontrol altına alınamayan yangın -3. kattan tüm binaya yayıldı.

İtfaiye'nin yangına müdahale için stajyer gönderdiği iddia edilirken ekipmanda bulunan kimyasal ürünlerin 3,5 saat sonra gelmesi yangının büyümesine neden oldu. Akşamüzeri söndürülen yangın tekrarlayınca bu kez yangınla hasarda büyüdü.

"BECERİKSİZLİK, SORUMSUZLUK, YÖNETİMSİZLİK"

Şirin İş Merkezi'nde dükkânı bulunan ve yangından etkilenen Okur Yayın Grubu Genel Yayın Koordinatörü Ünsal Ünlü Haber7'ye yangını anlattı. 8 katlı bir bina olduğunu ve dükkânlarının 4. katta olduğunu söyleyen Ünsal Ünlü, yangının -3. Katta meydana geldiğini olay yerine gittiğinde 8 itfaiye aracı olduğunu ancak ekiplerin koordinesiz şekilde çalıştıklarını ifade etti.

Yangının ilk saatlerinde bina sahibinin yangın girişini göstermesine rağmen ekiplerin ana kapıdan girmeye çalıştıklarını anlatan Ünsal Ünlü, ekiplerin bu nedenle zaman kaybı yaşadığını söyledi.

2 GÜN SONRA YANGIN TEKRARLADI!

Olayı anlatan Ünlü, "Yangına 30 dakika sonra geliyorlar. İtfaiyenin müdahalede bulunmak için ısrar ettiği yerden bir süre kilidi açılmadığı için müdahale edilemiyor; bina sahibi diğer girişi gösteriyor ama buradan müdahale etmek istemiyorlar." dedi.

Ünlü, "Yangın söndürme kimyasallarını bina sahibinin ısrarı üzerine 14:15'te yangın mahaline getiriyorlar. Bu ana kadar iş işten geçiyor. 15:45'te 2. Katın camları çatlamaya başlayınca itfaiye buradan müdahale ettiğinde içeride yangının harlanıp alev topuna döndüğü görülüyor. 1 saat içinde bu katın yangını söndürülüp soğutma çalışmalarına devam ediyor." ifadelerini kullandı.

Ünlü, "18:45'te yayınevinin olduğu 4. kata çıktığımızda soğutma çalışmaları yapılıyordu. Geç saatlere kadar devam ediyor. Gece bir kez daha yayınevi katından duman çıktığı bilgisi veriliyor itfaiyeye ve bir kez daha gelip müdahale ediliyor. Yangından 2 gün sonra 2.katta içten içe yanan malzemelerden dolayı yine yangın çıkıyor ve itfaiye gelip yine müdahalede bulunuyor. En başta koordine olunup kolaylıkla söndürülebilecek bir yangın malzeme eksikliğinden ve yönetim ve koordinasyon zafiyetinden dolayı söndürülemeyip tüm binanın göz göre göre yanmasına sebep olan İstanbul Büyükşehir Belediyesi itfaiye yönetiminden şikâyetçi olacağız." dedi.

Ünlü, "Burada bizim 15 yıllık emeğimiz, yüzbinlerce kitabımız yok oldu. Acımız da hüznümüz da çok büyük. Henüz sıcağı sıcağına acının derinliğinin yeterince farkında değiliz muhtemelen. Ama zamanla acımız da hüznümüz de derinleşecek. Yönetim ve koordinasyon zafiyetinin ehliyetsizlik ve liyakatsizlikten kaynaklı olduğunu düşünüyorum. Bunun bedelini biz ve diğer katlardaki komşularımız ödedi şimdilik. Ancak bu bedeli asıl ödemesi gerekenler bu işin sorumlularıdır. Hakkımızı hukuki mercilerde arayacağız." ifadelerini kullandı.

"İLK DEĞİL"

Yangın tecrübesi olmayan liyakatsiz isimlerin getirildiği belirtilen İstanbul İtfaiyesi, 60 saat süren 11 katlı Akit Medya binasını tamamen işlevsiz hale getiren yangına müdahalede başarısız kaldığı gibi, İkitelli Organize Sanayi'deki 6 katlı iş hanındaki yangını da 4 günde kontrol altına alamamıştı.

İBB İtfaiyesi, 27 Nisan 2023'de Akit Medya binasında da korkunç bir sınav vermişti. 60 saat boyunca söndürülemeyen yangın esnasında itfaiye ekiplerinin su ve köpükleri yere boşalttığı, alevlere değil de yangın olmayan kısımlara su sıkıldığı, itfaiye araçlarında su bulunmadığına ilişkin skandal görüntüler ortaya çıkmıştı. Bunun üzerine İçişleri Bakanlığı, İtfaiye Daire Başkanlığı'na ihmal, kusur ve kasıt soruşturmasına ilişkin müfettiş görevlendirmesi yapmıştı.

İstanbul'un Başakşehir ilçesine bağlı İkitelli Organize Sanayi Bölgesi'nde 10 Haziran 2023'de çıkan yangın 70 saat sonra söndürülebildi. Gıda, plastik, tekstil gibi farklı ürün ve ham maddelerin bulunduğu 6 katlı fabrika binasında yayılan alevleri itfaiye ekipleri 4 günde ancak kontrol altına alabildi. İlk ihbarın üzerinden yarım saate yakın süre geçtikten sonra müdahale edildiği eleştirilerinin yöneltildiği itfaiye, söndürme işlemleri sırasında da akıl almaz icraatlarla tepki topladı.

Söndürme çalışmalarına katılan su tankeri, kayarak park halindeki otomobile çarptı ve yolun kenarında asılı kalmasına sebep oldu. Kazada ölen yada yaralanan olmazken yol uzun süre trafiğe kapatıldı. 6 katlı binanın 4 katında yangın nedeniyle oluşan çöküntü nedeniyle alanda bulunan 2 minibüs ve 1 ticari araç enkaz altında kaldı. Binanın en üst katında başlayan yangına yetersiz müdahale edilince aşağı bölümlere de sirayet etti ve bütün bina kullanılamaz hale geldi.