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Sosyal medya üzerinden silahla tehdit yayını yapan şüpheliler yakalandı

Sakarya'da sosyal medyadan tehdit içerikli silahlı görüntüler yayımlayan 7 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan 7 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

AA7 Kasım 2023 Salı 18:30 - Güncelleme:
Sosyal medya üzerinden silahla tehdit yayını yapan şüpheliler yakalandı
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İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarlar Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte organize suç örgütlerinin faaliyetleri kapsamında hareket eden şahıslara yönelik çalışma başlattı.

Zanlıların, sosyal medya üzerinden yaptıkları canlı yayınlarda uzun namlulu silah ve tabancalarla görüntü verdikleri, vatandaşların huzurunu bozmaya çalıştıkları ve kendilerine rakip gördükleri şahısları tehdit ettikleri tespit edildi.

Belirlenen ikamet ve iş yerlerine düzenlenen operasyondaki aramalarda ruhsatsız 7 tabanca, 4 pompalı tüfek, 1 av tüfeği, tabancalara ait 526 fişek, 68 kartuş, 7 tabanca şarjörü, 1 şok cihazı ve 1 nişan tertibatına takılan lazer ele geçirildi.

Gözaltına alınan 7 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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