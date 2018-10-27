Sosyal medyada da lider
Türkiye Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin ilk kabine üyeleri, sosyal paylaşım sitesi Twitter aracılığıyla çalışmaları hakkında bilgi verirken, aynı zamanda gündeme ilişkin değerlendirmeler yapıyor.
Başkan Erdoğan, Twitter’ı düzenli kullanan siyasetçilerin başında geliyor.
5.5 MİLYON TWEET
Bugüne kadar 5 bin 403 tweet atan Erdoğan, 13 milyon 321 bin 899 kişiyle en çok takip edilen siyasetçi listesinde ilk sırada yer alıyor. Erdoğan’dan sonra Twitter’da en fazla takipçiye sahip bakan, 2 milyon 414 bin kişiyle İçişleri Bakanı Süleyman Soylu. Soylu’yu 1 milyon 270 bin 911 takipçiyle Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu izliyor. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın 1 milyon 6 bin 198, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül’ün 709 bin 497, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’un 467 bin 621, Sanayi i Bakanı Mustafa Varank’ın 307 bin 940 takipçisi bulunuyor.
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