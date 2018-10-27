Sosyal medyada da lider 

Başkan Erdoğan, Twitter’ı düzenli kullanan siyasetçilerin başında geliyor.

5.5 MİLYON TWEET

Bugüne kadar 5 bin 403 tweet atan Erdoğan, 13 milyon 321 bin 899 kişiyle en çok takip edilen siyasetçi listesinde ilk sırada yer alıyor. Erdoğan’dan sonra Twitter’da en fazla takipçiye sahip bakan, 2 milyon 414 bin kişiyle İçişleri Bakanı Süleyman Soylu. Soylu’yu 1 milyon 270 bin 911 takipçiyle Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu izliyor. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın 1 milyon 6 bin 198, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül’ün 709 bin 497, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’un 467 bin 621, Sanayi i Bakanı Mustafa Varank’ın 307 bin 940 takipçisi bulunuyor.