Sosyal medyada dedikoduya inanıp kuyruğa girdiler

Şanlıurfa'da, sosyal medyada yayılan "6 bin Suriyelinin Avrupa ülkelerine götürüleceği" iddiası üzerine bir dernek önünde kuyruğa giren Suriyeliler, haberin asılsız olduğunun anlaşılması üzerine polis ekiplerince dağıtıldı.

Sosyal medyada yayılan Sığınmacılar ve Göçmenlerle Dayanışma Derneğinin (SGDD) "6 bin Suriyeliyi Avrupa ülkelerine götüreceği" haberi üzerine birçok kişi kayıt yaptırmak amacıyla derneğin Bahçelievler Mahallesi'ndeki şubesi önünde toplandı.

"ALMANYA'YA 200-300 KİŞİ GÖTÜRECEĞİZ"

Kalabalığın yoğunlaşması ve çıkan tartışmalar üzerine, bölgeye polis ekipleri sevk edildi.

Polis ekipleri, dernek yetkilileriyle yaptıkları görüşmeler sonucu, haberin asılsız olduğunu belirterek, Suriyelilerden dağılmalarını sağladı.

Kalabalığın dağılmasının ardından derneğin girişine, yayılan haberin asılsız olduğunu bildiren Arapça yazılar asıldı.

Suriyelilerden Ahmet Hüseyin Ali, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Almanya'ya 200-300 kişinin götürüleceği" haberleri üzerine kayıt yaptırmaya geldiğini söyledi.

Fatma el Hasan da, "Avrupa'ya gitmek için kayıt yaptırabileceklerini" belirten mesaj geldiğini, bu nedenle sabah erkenden derneğin önünde beklemeye başladığını kaydetti.