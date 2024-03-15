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Sosyal medyada gündem oldu... İmamoğlu ''5 yılda yetişmezdi'' dediği proje için 4 yıl önce bakın ne demiş?

Ekrem İmamoğlu'nun “5 senede yetişmezdi” dediği Hızray projesi hakkında 2020 yılında katıldığı bir programda söylediği sözler yeniden gündem oldu. İmamoğlu bitirmediği proje için 2020'de '2021'in 6. ayında başlar hale getireceğiz. 4 yılda bitecek.' demişti. İmamoğlu'nun bu sözleri sosyal medyada yeniden gündem oldu.

15 Mart 2024 Cuma 10:19 - Güncelleme:
Sosyal medyada gündem oldu... İmamoğlu ''5 yılda yetişmezdi'' dediği proje için 4 yıl önce bakın ne demiş?
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Mevcut İBB Başkanı Ekrem İmamoğu'nun bir televizyon kanalındaki gerçekleştirmediği vaatlerine yönelik "hatırlamıyorum" ifadesi gündemdeki yerini koruyor. Son olarak bir Youtube kanalına konuşan İmamoğlu'nun Hızray projesi hakkında söylediği sözler de gündem oldu. İmamoğlu'nun Hızray projesi hakkındaki soruya verdiği cevap, 2020 yılındaki konuşmasını akıllara getirdi.

EKREM İMAMOĞLU: BEŞ YILDA YETİŞMEDİ, YETİŞMEZDİ ZATEN

İstanbul'un toplu ulaşım sistemini 5 yılda çökerten Ekrem İmamoğlu, 'mega projesi' olarak seçim döneminde vadettiği Hızray isimli bir ulaştırma sistemini kamuoyuna duyurmuştu. Ancak İmamoğlu diğer söz verdiği projeleri yapmadığı gibi bu projesini de yapmadı. İmamoğlu, katıldığı bir sosyal medya platformundaki programda kendisine yöneltilen "(Hızray Projesini) 5 yılda neden yapamadınız?" sorusunu cevapladı. İmamoğlu, "Beş yılda yetişmedi, yetişmezdi zaten" dedi.

YİNE "HATIRLAMIYORUM" DEDİ

İmamoğlu'na 2019 yılında vaat ettiği "Denizaltın ile kent içi yolculuk" soruldu. İmamoğlu ise, "Onu hatırlamıyorum. Denizaltı ile kent içi yolculuğu hatırlamıyorum." dedi.

2020 YILINDAKİ KONUŞMASI AKILLARA GELDİ

Ekrem İmamoğlu'nun "5 senede yetişmezdi" dediği Hızray projesi hakkında 2020 yılında katıldığı bir programda söylediği, "Bu projenin şöyle bir kabiliyeti var; çok hızlı bitirilebilecek. 2021'in 6. ayında başlar hale getireceğiz. 4 yılda bitecek." demişti.

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