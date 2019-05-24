Sosyal medyadan PKK propagandasına gözaltı

Edinilen bilgiye göre, Çivril Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler sosyal paylaşım sitelerinde yaptıkları ‘Sanal Devriye’ görevinde PKK/KCK propagandası yapan bir kişiyi gözaltına aldı. Terör örgütleri ve sanal suçlarla mücadele kapsamında yürütülen sanal devriye sırasında sosyal paylaşım sitesindeki sayfasından PKK / KCK terör örgütünü övücü paylaşımlarda bulunduğu iddia edilen Z.Ş., yapılan takibin ardından, alınan izin sonrası evinde gözaltına alındı. Yapılan sağlık kontrolünün ardından polis merkezine götürülen ve ifadesi alınan Z.Ş., işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemede adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.