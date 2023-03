Sosyal medyanın FETÖ ve PKK oyunu! Kullanıcılardan tepki yağıyor

2023 (14 Mayıs) seçimlerine 2 ay kalırken sosyal medyada yerli ve milli içeriklere karşı açık bir operasyon yapılıyor. FETÖ ve PKK yanlısı hesaplar Türkiye karşıtı içeriklerin dozunu artırırken Twitter algoritma değişimi adı altında söz konusu hesaplara destek çıkıyor.

TERÖR ÖRGÜTLERİNE AİT HESAPLAR ÖN PLANA ÇIKARILIYOR

Twitter 'Sana Özel ve Takip Edilenler' akışı düzenlemesindeki 'Sana Özel' kısmında bu hesapları bilinçli bir şekilde ön plana çıkarırken 'Takip Edilenler' kısmında da yine kullanıcının herhangi bir takibi olmaksızın söz konusu hesapların içeriklerine yer vererek görünürlüğü artırıyor.

CAMBRİDGE ANALYTİCA SKANDALINI HATIRLATTI!

Sabah'ta yer alan habere göre; Twitter'da yürütülen operasyon akıllara ise ABD seçimlerindeki 'Cambridge Analytica skandalının benzeri Türkiye seçimleri öncesi de mi gerçekleştiriliyor?' sorusunu getiriyor.

Cambridge Üniversitesinde araştırma görevlisi Aleksandr Kogan, Facebook aracılığıyla hizmet veren "this is your digital life" isimli kişilik testi uygulaması aracılığıyla 87 milyon kişinin bilgilerini depolamış, bu bilgileri 2016 yılında siyasi danışmanlık amacıyla faaliyet gösteren Cambridge Analytica şirketine satmıştı.

İngiliz televizyon kanalı Channel 4'un açığa çıkardığı skandalda Cambridge Analytica şirketi, elde ettiği verileri 2016 Amerikan seçimlerini Donald Trump'ın kazanması için kullanmıştı.

725 MİLYON DOLAR CEZA VERİLDİ

Olayın ortaya çıkmasının ardından Facebook Üst Yöneticisi Mark Zuckerberg, Amerikan Senatosu'nda ifade vermişti. Büyük data krizi ile birlikte özellikle teknoloji şirketleri Avrupa ve Amerika'da data politikalarını yeniden gözden geçirmek zorunda kalmıştı.

Facebook, Instagram ve WhatsApp'ın sahibi Meta Platforms Inc, Cambridge Analytica da dahil olmak üzere üçüncü tarafların kullanıcıların kişisel bilgilerine erişmesine izin vermekle suçlandığı toplu davanın kapanması için 725 milyon dolar ödemeyi kabul etti.

KULLANICILAR TEPKİ GÖSTERDİ: TAKİP ETMEDİĞİM HALDE KARŞIMA ÇIKIYOR!

Sosyal medya kullanıcıları da sistematik olarak bu hesapların karşılarına çıkarılmasına 'Takip etmediğim halde karşıma çıkıyor, bunun düzeltilmesi gerekiyor' paylaşımlarıyla tepki gösteriyor.