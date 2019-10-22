Soylu: İstanbul'dan ülkelerine gönderilen kaçak göçmen sayısı 85 bine ulaştı
İçişleri Bakanı Soylu, yılbaşından bu yana İstanbul'dan ülkelerine gönderilen kaçak göçmen sayısının 85 bine ulaştığını söyledi.
- AA
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, yılbaşından bu yana İstanbul'dan ülkelerine gönderilen kaçak göçmen sayısının 85 bine ulaştığını söyledi.
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