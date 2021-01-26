Sözcü Çelik'ten çok sert tepki: Militan diyen faşistin ta kendisidir

26 Ocak 2021 Salı 17:11 - Güncelleme: 26 Ocak 2021 Salı 18:04

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti MYK toplantısı sonrası önemli açıklamalarda bulundu.



Ömer Çelik'in konuşmasından öne çıkanlar şu şekilde:

Aşılama çalışmaları güçlü bir şekilde devam edecek. Vatandaşlarımızın korunması için çok yönlü paketler ve eylem planları devreye sokulmaya devam edilecek.

AŞI ÇALIŞMALARI

Aşılama çalışmaları güçlü bir şekilde devam edecek. Vatandaşlarımızın korunması için çok yönlü paketler ve eylem planları devreye sokulmaya devam edilecek.

PARTİ KONGRELERİ

Zamanında olacak seçime kadar kongrelerimizi yapıyoruz. Cumhur İttifakının daha da güçlenmesine yönelik irade var.

KILIÇDAROĞLU'NUN TEPKİ ÇEKEN AÇIKLAMALARI

(Kılıçdaroğlu) Avrupa'daki sosyal demokrat partiler liginden aşırı sağcılar liginin üst sıralarına tırmanmak şeklinde siyasi tutum sergiliyor



Nefret siyaseti Kılıçdaroğlu tarafından yazılım haline getirilmiştir. Avrupa'daki aşırı sağcı partilerin söylemiyle karşı karşıyayız. Şüphesiz CHP'ye oy veren vatandaşlarımızın beklentileri açısından da çok büyük bir haksızlıktır.

Güçleri olsa bize engel olacaklar ama millet destek vermiyor. CHP, AK Parti ne yapmak istediyse karşısında oldu. CHP tamamen siyasi husumet oluşturmak istiyor. Dış politika ve ekonomi konusunda eleştirileri ile bize katkı sağlayan CHP'li isimler vardı. O siyasilerin hepsi gitti, tamamen siyasi yıkım örneğiyle karşı karşıya kaldığımız bir tablo var karşımızda.

CHP'LİLERİN TEPKİ ÇEKEN MİLİTAN SÖZLERİ

Valilerimize, Kaymakamlarımıza 'militan' diyerek skandallara devam etti Kılıçdaroğlu. Vali ve kaymakamlara militan diyenlerin tamamen yıkım siyaseti içinde, barbarca tavır içinde olduğunu görüyoruz. Bu yanlış tekrarlanmasaydı yine susulacaktı. Valilere, kaymakamlara, yargı mensuplarına militan diyenler faşistlerin ta kendisidir. Nazi ağzıyla konuşmayı bırakmaları lazım. Ne yaparsanız yapın bu gerici anlayış kazanamayacak. Ya milletin desteğini alacaksınız, onun dışında arayışlarınız boştur. Devleti kuran partiden devlete saldıran parti haline geldiler.

CHP içerisinde, CHP'ye emek vermiş, demokrat arkadaşlarımızın iyi düşünmesi gerekiyor. Bu gerçi anlayış sona ermiştir. Ne yaparsanız yapın bu gerici anlayış geri gelmeyecektir. Yeniden kaos çıkarmayı çalışan, parçalı siyaset oluşturduğunuzu net bir şekilde görüyoruz. Sizin sağ elinize militarizmi, sol elinize jüristokrasiyi almış tavrınız bir daha geri gelmeyecektir. Bize militan diyenlere aynaya baktıklarında görecekleri tek şeyin faşist ve Nazi anlayışla konuştuklarını göreceklerini bir kez daha söylemek isterim.

Cumhurbaşkanımıza karşı kullanılan dilin Avrupa'daki faşistlerin diliyle aynı olduğudur. Fransa'nın faşisti Le Pen'in diliyle aynı olduğu, Almanya Nazi bağlantılı partiyle aynı olduğunu görebiliriz. Bu topraklara ait bir siyaset değil. Türkiye'nin demokratik kazanımlarına düşman bir dili sürekli olarak yeniden üretmeye çalışıyorlar. Namertlik, mertlik tartışması ne kadar ayıp bir şey! Namertlik, mertlik nedir 15 Temmuz gecesi gördük. Cumhurbaşkanımız ölümü göze alırken kimlerin sokağa çıkmaktan bile çekindiğini açık ve net şekilde gördük. Herkesin kendine bakıp ona göre mert ve namert tartışması açmaları lazım.

Demokratik bir sistemde en sert eleştiriyi yapın, biz buna cevap veririz. Biz siyasi kavgadan çekinmeyiz. Ama yıkım müteahhitliği yaptığınız zaman, nefret suçu ürettiğiniz zaman buna cevap vermek durumunda kalıyoruz. Hiç kimsenin mülki amirleri, yargı, askeriyeyi yönlendireceğini düşünmemesi lazımdır. Eleştireceğiniz bir şey varsa bize söyleyin, biz de size cevabını verelim.

VALİ VE KAYMAKAMLARIN 1 GÜNLÜK EMEĞİNİ SAYIN KILIÇDAROĞLU 6 AYDA GERÇEKLEŞTİREMEZ

Ne istiyorsunuz? Sizin militanınız olduğu zaman iyi vali, iyi kaymakam oluyorlar. Milletin emrinde çalışınca siz onlara militan diyorsunuz. Bizim bütün ömrümüz bu dille mücadeleyle geçti. Bazı yerlerdeki vali ve kaymakamların 1 günlük emeğini sayın Kılıçdaroğlu 6 ayda gerçekleştiremez. Mülki idare mensupları ve geleneğimizle gurur duyuyoruz.

Valilerimiz, kaymakamlarımız devlet adamlarıdır. Devlet hayatına, devlet çarkının dönmesine herhangi bir şekilde çomak sokulmasına müsaade etmeyeceğiz. Bu sözleri söylerken aynaya baktıklarını hiçbir zaman unutmasın diyoruz.

ABD'nin yeni yönetimi göreve başladı. Temaslarımız sürüyor. 6 Ocak'taki krizden sonra yeni yönetimin pürüzsüz şekilde işbaşına gelmesi memnuniyet verici. Senato baskının ideolojik kimliği analiz edildiği zaman İslam düşmanlığı, Türkiye düşmanlığı, beyaz olmayanlara düşmanlığının kurumsallaşmış olduğunu görüyoruz. Yeni başkanın bu tehdidin farkında olarak göreve başlaması son derece önemlidir.

Bu dönemde üzüntü verici birkaç şey duyduk. Türkiye'deki Amerikan karşıtlığı sebebinin AK Parti olduğuna dair bazı açıklamalar geldi. Bu değerlendirmeler yanlıştır. Türkiye'de anti Amerikanizm söz konusu değildir. Vatandaşımızın tepki gösterdiği konuları Amerikan bürokratlarının iyi değerlendirmesi gerektiğini düşünüyoruz. 15 Temmuz darbe girişiminden sorumlu olan kişinin ABD'de rahat bir şekilde yaşıyor olmasına vatandaşlarımızın tepkisinden daha normal bir şey yoktur.

Terör saldırıları düzenleyenlerin PKK/PYD/YPG'nin ABD tarafından açık şekilde desteklenmesi tabii ki milletimizin tepkisine yol açmaktadır. Patriotları satın almak istediğimize rağmen verilmediği için S-400 savunma sistemlerini aldık. Sonra bize yaptırımlar uygulandı. Çifte standarttan uzak durduklarını söylemek mümkün değildir. Hasım ülke olarak gördükleri Rusya ve Çin'den silah alanlara F-35 satmada bir mazur görmüyorlar ama Türkiye'ye satmıyorlar.

İlkeli bir müttefiklik ilişkisine yaslandığımız zaman çözemediğimiz sorun olmadığını bir kez daha ifade ediyoruz. Biz sahada hak ve menfaatleri korumakta güçlü bir devletiz aynı zamanda masada da güçlü bir devletiz.

Yunanistan'da yeni bir sayfa açmayı düşünüyoruz. Yunanistan Dışişleri Bakanı'nın olumsuz düşüncelerden vazgeçmesi gerekiyor. Silahsızlandırılmış adaları silahlandırmaları doğru faaliyetler değil. Türkiye'de azınlıklara dönük atılmış adımlar çok güçlü adımlardır. Batı Trakya'da Yunanistan defalarca AİHM tarafından cezalandırmalarına rağmen Yunanistan aynı tutuma devam etmektedir."