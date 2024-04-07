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Güncel

Sözde tarafsız! Bursa İl Seçim Kurulu Müdürünün konuşması tepki çekti

Bursa İl Seçim Kurulu Müdürü Mehmet Us, CHP'li Mustafa Bozbey'in mazbata töreninde tepki çeken bir konuşmaya imza attı. CHP'li Mustafa Bozbey'in mazbata töreninde konuşan Bursa İl Seçim Kurulu Müdürü Us'un 'Alkışlarınız bu kadar mı millet? Bu kadar mı beklediniz? Biraz daha lütfen.' şeklindeki konuşmaları akıllara 'Bu nasıl tarafsızlık?' sorusunu getirdi.

7 Nisan 2024 Pazar 15:21 - Güncelleme:
Sözde tarafsız! Bursa İl Seçim Kurulu Müdürünün konuşması tepki çekti
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31 Mart Yerel seçimleri geride kalırken, Bursa'da CHP'li Mustafa Bozbey'in mazbata töreninde ilginç anlar yaşandı. Seçimleri tarafsızlıkla yönetmesi beklenen Bursa İl Seçim Kurulu Müdürü Mehmet Us, CHP'li Bozbey'in mazbata töreninde amigoluk yaptı.

SÖZDE TARAFSIZ

Mehmet Us'un Bozbey'e yönelik "Canla başla çalıştınız, Mustafa Bozbey başkanınız... Alkışlarınız bu kadar mı millet? Bu kadar mı beklediniz? Biraz daha lütfen." sözleri Bursa'daki seçimlerin tarafsızlığını ve güvenilirliğini bir kez daha sorgulattı.

SOSYAL MEDYADAN TEPKİ YAĞDI

Sosyal medya proformalarından birçok kişi Us'un konuşmasını alıntılayarak tepki gösterdi.

İşte o tepkilerden bazıları;

  • Bursa Seçim Kurulu
  • Mustafa Bozbey
  • tarafsızlık

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