31 Mart Yerel seçimleri geride kalırken, Bursa'da CHP'li Mustafa Bozbey'in mazbata töreninde ilginç anlar yaşandı. Seçimleri tarafsızlıkla yönetmesi beklenen Bursa İl Seçim Kurulu Müdürü Mehmet Us, CHP'li Bozbey'in mazbata töreninde amigoluk yaptı.

SÖZDE TARAFSIZ

Mehmet Us'un Bozbey'e yönelik "Canla başla çalıştınız, Mustafa Bozbey başkanınız... Alkışlarınız bu kadar mı millet? Bu kadar mı beklediniz? Biraz daha lütfen." sözleri Bursa'daki seçimlerin tarafsızlığını ve güvenilirliğini bir kez daha sorgulattı.

SOSYAL MEDYADAN TEPKİ YAĞDI

Sosyal medya proformalarından birçok kişi Us'un konuşmasını alıntılayarak tepki gösterdi.