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Sözleşme İmamoğlu'nu yalanladı! Billboardlarda karar İBB'nin

İYİ Parti'nin billboardlarına kendisinin sansür uygulamadığını savunan İBB Başkanı İmamoğlu'nu, işletme sözleşmesi yalanladı. Reklam şirketi ile yapılan sözleşmede açık şekilde 'Belediyenin uygun göreceği' faaliyetlerin yayınlanabileceği belirtilmiş.

Yeni Şafak3 Şubat 2024 Cumartesi 07:51 - Güncelleme:
Sözleşme İmamoğlu'nu yalanladı! Billboardlarda karar İBB'nin
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CHP'li İstanbul, Ankara ve İzmir Büyükşehir belediyelerinin İYİ Parti afişlerini yasaklaması siyasetin son gündemi. Akşener, "Bizi engellemeye çalışan Beştepe değil Saraçhane" diyerek İmamoğlu'nu suçlamıştı. İmamoğlu ise topu billboardları işleten firmaya attı. Ancak sözleşme İmamoğlu'nu yalanlıyor. Onay merci İBB. Şirketin yetkisi ise rezervasyon, fiyat teklifi ve faturayla sınırlı.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun İYİ Parti'nin reklam afişlerini İBB'ye ait billboardlara asılmasını engellediğini iddia etmiş, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ise billboardların işletmesinin bir şirkete ait olduğunu söyleyerek Akşener'in iddiasını yalanlamıştı. Yeni Şafak'ın haberine göre, ulaşılan işletme sözleşmesi İmamoğlu'nu yalanladı. İBB ile yüklenici şirket Kültür A.Ş. arasında yapılan işletme sözleşmesine göre, reklam alanlarının yönetiminin İBB ile eşgüdüm halinde yapılacağı, İBB'nin onay vermediği herhangi bir afişin billboardlara asılamayacağı ortaya çıktı.

İBB ADINA KÜLTÜR A.Ş. YÜRÜTÜYOR

İBB ile yüklenici firma Kültür A.Ş. arasında imzalanan sözleşmeye göre, ilgili reklam alanlarının yönetiminin İBB ile eşgüdümlü olarak yapılacağı, doğal afet, terör eylemleri gibi acil hallerde ise tüm mecraların İBB tasarrufunda olacağı imza altına alındı. Aynı sözleşmede yer alan bir başka maddeye göre ise "Belediyenin uygun göreceği faaliyetlerin ilan ve reklam uygulamaları kullanılacaktır" ifadeleri yer aldı.

ŞİRKET SAHİBİ İTİRAF ETTİ

İmamoğlu'nun topu attığı Vizyonkent Reklam ve Pazarlama şirketinin ise işin asıl yüklenicisi olan Kültür A.Ş'nin alt taşeronu olduğu ve işin yalnızca rezervasyon ve pazarlama kısmından sorumlu olduğu öğrenildi. Öte yandan İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Burak Akburak da katıldığı bir televizyon programında afişlerin İBB tarafından engellendiğini, şirket sahibi ile yaptığı görüşmede de İBB'nin afişlere müsaade etmediğini belirttiğini söyledi.

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YALNIZCA PAZARLIYORUZ

İhalenin yüklenicisi Kültür A.Ş., işin reklam, rezervasyon ve pazarlama kısmını alt bir firmaya taşere etti. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun topu attığı, yüklenici Kültür A.Ş.'nin alt taşeronu olan Vizyonkent Reklam ve Pazarlama şirketi ise Yeni Şafak'ın sorusuna yanıt verdi. Yeni Şafak'ın telefonla ulaştığı şirket yetkilisi 'Biz, bu işin yalnızca reklam ve rezervasyon kısmı ile ilgileniyoruz, reklam vermek isteyen bizden talep eder, biz de fiyat teklifi sunarız, kabul edilirse fatura keseriz, reklam alanlarının yönetimi yüklenici olan Kültür A.Ş.'ye aittir' dedi.

Abla-kardeş düşman oldu: CHP'nin demokrasisi çıkarı bitene kadar

ÇANKAYA DÜĞÜMÜ YİNE ÇÖZÜLEMEDİ

Belediye başkan adaylarını belirlemek için toplanan CHP Parti Meclisi, Çankaya adayını yine belirleyemedi. Çözüm bir sonraki PM'ye kaldı. 4 Büyükşehir 4 il açıklayan CHP'nin Büyükşehir adayları Mardin Ömer Durak, Kocaeli Atasoy Bilgin, Kahramanmaraş Zeynep Özbaş Arıkan, Gaziantep Muzaffer Ertürk oldu. Ankara'nın 4 ilçesi açıklanırken, Keçiören'e Mansur Yavaş'a yakın Mesut Özraslan aday gösterildi. 150'e yakın adayın belirlendiği PM'de DEM Parti'nin talepleri arasında olan Esenyurt ve Adalar ilçesinde da aday belirlenmedi. Bugün yapılacak DEM Parti Merkez Yürütme Kurulu'na odaklanan CHP, iki ilçe için kararını DEM Parti'nin alacağı karara göre şekillendirecek.

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