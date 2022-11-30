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Sözleşmeli sanatçılar kadroya geçme hakkı elde etti

Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndaki sözleşmeli sanatçılar kadroya geçme hakkı elde etti.

AA30 Kasım 2022 Çarşamba 20:54 - Güncelleme:
Sözleşmeli sanatçılar kadroya geçme hakkı elde etti
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Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, kamu personel reformu kapsamında kadroya geçme hakkı elde eden sözleşmeli personele, Bakanlık bünyesinde görev yapan sözleşmeli sanatçıların da dahil edildiğini bildirdi.

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANI ERSOY: SÖZLEŞMELİ SANATÇILAR DA DAHİL EDİLDİ

Ersoy, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Hükümetimizin gerçekleştirdiği kamu personel reformu kapsamında kadroya geçme hakkı elde eden sözleşmeli personellere Bakanlığımız bünyesinde görev yapan sözleşmeli sanatçılar da dahil edildi. Kendilerine ve ailelerine hayırlı olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.

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