Sri Lanka Müslümanlar Konseyi'nden saldırıya kınama

Konsey'den yapılan basın açıklamasında, "Paskalya gününde Hristiyan kardeşlerin ibadethanelerinde ve Colombo'daki otellerde düzenlenen saldırıların kınandığı" ifade edildi.

Açıklamada, kendi gündemlerini gerçekleştirmek için dini ve etnik gruplar arasında bölücülük yaratmayı arzu eden şiddet unsurları ve aşırılıkçılar nedeniyle masum insanların hayatlarını kaybetmesinden duyulan üzüntü dile getirildi.

Tüm dinlerin temel öğretilerinin barış ve adalet olduğuna, şiddet ve aşırıcılığın tüm biçimlerinin güçlü biçimde kınandığına vurgu yapılan açıklamada, Sri Lanka Devlet Başkanı Maithripala Sirisena'ya ve hükümete, kapsamlı bir soruşturma yürütülmesi, bu iğrenç suçu işleyenlerin adalet önüne çıkarılması çağrısı yapıldı. Açıklamada, Müslüman toplumundan da saldırılardan etkilenen kişilere yardım etmeleri istendi, hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı, yaralılara acil şifa dileğinde bulunuldu.