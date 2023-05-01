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Staj ve çıraklık mağdurlarına emeklilik müjdesi! BBP Lideri Destici açıkladı

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, 14 Mayıs'tan sonra staj ve çıraklık mağdurlarının da EYT kapsamında emeklilik hakkına kavuşacağını söyledi.

AA1 Mayıs 2023 Pazartesi 13:13 - Güncelleme:
Staj ve çıraklık mağdurlarına emeklilik müjdesi! BBP Lideri Destici açıkladı
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Destici, Hacı Bayram Veli Üniversitesi Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen Memur-Sen 7. Olağan Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada, tüm çalışanların 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutladı.

CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Türkiye'nin bölünmesi için ABD, AB, emperyalizm ve teröristlerin desteğiyle cumhurbaşkanı adayı yapıldığını" ileri süren Destici, İYİ Parti Genel Başkanı Akşener'e de milliyetçi bir partinin genel başkanı olarak bu masada bulunduğu gerekçesiyle eleştirilerde bulundu.

BBP Genel Başkanı Destici, "Gerçek bir milliyetçi, kendi sondaj gemilerimizle, kendi denizlerimizde, Karadeniz'de, Sakarya gaz sahamızda bulduğumuz ve bugün milletimizin kullanımına sunulan gaz için 'Acaba gerçekten çıktı mı? Yoksa Rusya'dan mı gönderildi?' der mi? Demez." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın doğal gazın ücretsiz kullanımıyla ilgili verdiği müjdelere işaret eden Destici, "Sana da bedava Akşener. Kılıçdaroğlu'na da bedava. Babacan'a da bedava. Davutoğlu'na da bedava. Karamollaoğlu'na da bedava. Ancak, yedili masadaki ortağınızın uzantısı olan PKK'ya, YPG'ye, terör örgütlerine yok. Onlara İHA, SİHA, onlara akıllı bomba, onlara roket." ifadelerini kullandı.

- "DİĞER SÖZLEŞMELİLER DE KADROYA GEÇECEK"

Çıkarılan yasa ile emeklilikte yaşa takılanların sorununun çözüldüğünü, binlerce sözleşmeli çalışanın kadroya alındığını hatırlatan Destici, "14 Mayıs'tan sonra staj ve çıraklık mağdurları da emeklilik hakkına kavuşacak. Diğer sözleşmeliler de kadroya geçecek. Birinci derecedeki herkesin 3600'e (ek gösterge) hak kazanması için elimizden gelen bütün mücadeleyi vereceğiz. Hiç şüpheniz olmasın. Cumhur İttifakı yaptı, yine yapacak." dedi.

Destici, 14 Mayıs'ta gerçekleştirilecek seçimlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan ve kendisine destek verilmesini istedi.

  • Mustafa Destici
  • 14 mayıs
  • staj
  • çıraklık

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