İSTANBUL 9°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
4 Şubat 2024 Pazar / 25 Recep 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    30,4961
  • EURO
    32,9738
  • ALTIN
    1996.19
  • BIST100
    8665.68
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Star Gazetesi Yazarı Yakup Köse Adıyaman'da: Babalar sözünü tutar!
Güncel

Star Gazetesi Yazarı Yakup Köse Adıyaman'da: Babalar sözünü tutar!

Star Gazetesi Yazarı Yakup Köse, asrın felaketinin ardından Adıyaman'da yapımına başlanan kalıcı konutları yerinde inceledi. Yaklaşık bin 700 konutun neredeyse hazır durumda olduğunu belirten Köse, 'Burada ulusal ve uluslararası medyadan toplam 200 gazeteci var. Bu konutları görüyorlar ve 1 senelik kısa bir zaman diliminde nasıl başardıklarını merak ediyorlar. Cumhurbaşkanımız geçtiğimiz günlerde 'Babalar sözünü tutar' demişti. Buradaki eserlerle birlikte görüyoruz ki Cumhurbaşkanı Erdoğan sözünü tutuyor.' dedi.

4 Şubat 2024 Pazar 16:32 - Güncelleme:
Star Gazetesi Yazarı Yakup Köse Adıyaman'da: Babalar sözünü tutar!
ABONE OL

Yakup Köse, 'asrın felaketi' 6 Şubat depremlerinin seneyi devriyesinde Adıyaman'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın söz verdiği kalıcı konutların hangi aşamada olduğunu bölgeye giderek takip etti.

İnceleme yaptığı bölgedeki yapımı devam eden bin 700 konutun neredeyse hazır durumda olduğunu belirten Köse, "Burası Örenli Konutları. Cumhurbaşkanımız Erdoğan, asrın felaketinin üzerinden 1 yıl geçmeden bu konutların depremzedelere teslim edileceğini söylemişti. Şu anda da bu konutların hazır hale geldiğini ve çok yakında depremzedelere teslim edileceğini görüyoruz." ifadelerini kullandı.

'BABALAR SÖZÜNÜ TUTAR'

Bulunduğu bölgede ulusal ve uluslararası medyadan toplam 200 gazetecinin olduğunu vurgulayan Köse, "Bu konutları görüyorlar ve 1 senelik kısa bir zaman diliminde nasıl başardıklarını merak ediyorlar. Benim aklıma burayı, köy evlerini, Adıyaman'da yapılan kalıcı konutları görünce "babalar sözünü tutar" sözü geldi. Cumhurbaşkanımız geçtiğimiz günlerde "Babalar sözünü tutar" demişti. Buradaki eserlerle birlikte görüyoruz ki "Cumhurbaşkanı Erdoğan sözünü tutuyor. Babalar sözünü tutar" sözünün tecelli ettiği yerlerden bir yerdeyiz" açıklamasında bulundu.

  • yakup köse
  • asrın felaketi
  • adıyaman
  • önerli konutları

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.