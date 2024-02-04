Star Gazetesi Yazarı Yakup Köse Adıyaman'da: Babalar sözünü tutar!

Yakup Köse, 'asrın felaketi' 6 Şubat depremlerinin seneyi devriyesinde Adıyaman'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın söz verdiği kalıcı konutların hangi aşamada olduğunu bölgeye giderek takip etti.

İnceleme yaptığı bölgedeki yapımı devam eden bin 700 konutun neredeyse hazır durumda olduğunu belirten Köse, "Burası Örenli Konutları. Cumhurbaşkanımız Erdoğan, asrın felaketinin üzerinden 1 yıl geçmeden bu konutların depremzedelere teslim edileceğini söylemişti. Şu anda da bu konutların hazır hale geldiğini ve çok yakında depremzedelere teslim edileceğini görüyoruz." ifadelerini kullandı.

'BABALAR SÖZÜNÜ TUTAR'

Bulunduğu bölgede ulusal ve uluslararası medyadan toplam 200 gazetecinin olduğunu vurgulayan Köse, "Bu konutları görüyorlar ve 1 senelik kısa bir zaman diliminde nasıl başardıklarını merak ediyorlar. Benim aklıma burayı, köy evlerini, Adıyaman'da yapılan kalıcı konutları görünce "babalar sözünü tutar" sözü geldi. Cumhurbaşkanımız geçtiğimiz günlerde "Babalar sözünü tutar" demişti. Buradaki eserlerle birlikte görüyoruz ki "Cumhurbaşkanı Erdoğan sözünü tutuyor. Babalar sözünü tutar" sözünün tecelli ettiği yerlerden bir yerdeyiz" açıklamasında bulundu.

