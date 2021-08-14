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Star yazarı Köse'den 'HES patladı' yalanına Bozkurt'tan cevap verdi: Şu anda tam Ebru HES'in üzerindeyiz

Star yazarı Yakup Köse, sel felaketinin vurduğu Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinden gözlemlerini aktardı. Bölgede görevli bir helikopterle afet bölgesini inceleyen Köse, 'HES patladı' yalanını ortaya atanlara görüntülerle cevap verdi. Köse, 'Ebru HES patladı' diye sürekli bir algı operasyonu yapılıyor. Bu tamamen yalan, şu anda tam Ebru HES'in üzerindeyiz. Herhangi bir sıkıntı yok.' dedi.

star.com.tr14 Ağustos 2021 Cumartesi 17:57 - Güncelleme: 14 Ağustos 2021 Cumartesi 17:57
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Türkiye'nin afetlerle mücadelesine destek olmak yerine çirkin bir algı operasyonu peşinde koşanlar, Karadeniz'i vuran sel felaketinde de boş durmadı.

Kastamonu'da yaşanan sel felaketinde de tüm devlet kurumları seferber olurken, İyi Parti Milletvekili Aytun Çıray, 'HES patladı' yalanıyla yeni bir algı operasyonu başlattı.

Sel nedeniyle Kastamonu'da 43, Sinop'ta 7 ve Bartın'da 1 vatandaşımız hayatını kaybetmişken girişilen bu çirkin operasyonun da yalan olduğu kısa sürede ortaya çıktı.

Kastamonu Valiliği'nden konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Bozkurt ilçemizde aşırı yağış nedeniyle ilçedeki HES'in patladığı yönünde sosyal medyada bir takım yanlış bilgiler yer almaktadır. Bu haber doğru olmayıp aşırı yağışa bağlı su taşkınları yaşanmakta ve tüm birimlerimiz müdahale etmektedir." denildi.

Ancak fondaş medya ve avanesi, bu yalanı defalarca dillendirmeye devam etti.

Selden etkilenen vatandaşlarımızın acısını paylaşmak, onlara destek olmak için, Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde gözlemlerde bulunan Star yazarı Yakup Köse, devletin bölgede seferber olduğunu belirtti.

Bölgede görevli helikopterlerle Bozkurt'u havadan inceleyen Köse, 'HES patladı' yalına görüntüyle cevap verdi.

Söz konusu HES'i görüntüleyen Köse'Sosyal medyada sürekli 'Ebru HES patladı' diye sürekli bir algı operasyonu yapılıyor. Bu santralin patladığı, duvarlarının yıkıldığı söyleniyor. Bu tamamen yalan, şu anda tam Ebru HES'in üzerindeyiz. Herhangi bir sıkıntı yok burada.' ifadelerini kullandı.

star.com.tr

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