Star’a iki ödül birden

Bu yıl dağıtılan Gümüş kariyer Ödülleri kapsamında Star Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Nuh Albayrak’a ‘Türkiye’nin En iyi Ulusal Basın Genel Yayın Yönetmeni ödülü’ verildi. Star Gazetesi Yazarı Fadime Özkan da Medya ve İletişim alanındaki başarıları nedeniyle ödül aldı. Albayrak ve Özkan adına ödülleri Ankara Haber Müdürü Lütfi Kaplan, AK Parti Merkez Disiplin Kurulu Başkanı ve Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın’ın elinden aldı.