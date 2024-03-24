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  • Suat Pamukçu AK Parti'ye katıldı! Rozetini Başkan Erdoğan taktı
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Suat Pamukçu AK Parti'ye katıldı! Rozetini Başkan Erdoğan taktı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yeniden Refah Partisi'nden istifa eden İstanbul Milletvekili Suat Pamukçu'ya 'Yeniden Büyük İstanbul Mitingi'nde AK Parti rozeti taktı.

24 Mart 2024 Pazar 15:08 - Güncelleme:
Suat Pamukçu AK Parti'ye katıldı! Rozetini Başkan Erdoğan taktı
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Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti İstanbul İl Başkanlığı'nca Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nde düzenlenen AK Parti'nin "Yeniden Büyük İstanbul Mitingi" ne katıldı. Yeniden Refah Partisi'nden istifa eden İstanbul Milletvekili Suat Pamukçu, AK Parti'ye katıldı. Pamukçu'nun rozetini Cumhurbaşkanı Erdoğan mitinginde taktı.

Yeniden Refah Partisi genel sekreteri ve İstanbul milletvekili Suat Pamukçu, 20 Şubat'ta kurucuları arasında yer aldığı Yeniden Refah'tan 'kuruluş ilkelerine bağlı kalmadığı' gerekçesiyle istifa ettiğini açıklamıştı.

  • Suat Pamukçu
  • AK Parti
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan

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