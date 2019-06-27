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Suç örgütlerine silah ve mühimmat temin eden şebekeye operasyon

Başkentte, polis tarafından suç örgütlerine silah ve mühimmat temin ettikleri belirlenen bir gruba yönelik operasyonda, 7 zanlı gözaltına alındı.

  • AA
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AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Çankaya ve Sincan ilçelerinde silah kaçakçılığı ve para karşılığı suç örgütlerine silah ile mühimmat temin ettikleri belirlenen bir suç şebekesinin üyeleri, Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince teknik ve fiziki takibe alındı.

Şebekeye eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda, E.A, L.E, O.Ç, S.U, Ü.K, S.E ve H.K. isimli zanlılar gözaltına alındı.

Bu kişilere ait adreslerde yapılan aramalarda 15 tabanca, 2 uzun namlulu tüfek, çeşitli çap ve markada çok sayıda mühimmat ele geçirildi.

Sağlık kontrolünden geçirilen zanlıların emniyetteki işlemlerinin sürdüğü, operasyon kapsamında gözaltı sayısının artabileceği öğrenildi.

Tartışma sonrası sinirle gaza basan sürücü araçlara çarpıp takla attı

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