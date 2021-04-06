Suçluların korkulu rüyası oldular!

AA 06 Nisan 2021 Salı 11:26 - Güncelleme: 06 Nisan 2021 Salı 12:04

Türk Polis Teşkilatının "göz bebeği" olan PÖH'ler, merkezde Özel Harekat Başkanlığı, taşrada ise özel harekat şube müdürlükleri ya da büro amirliklerinde görev yapıyor.

Emniyet personelinden gönüllü olup verilen eğitimleri başarıyla tamamlayanlar, özel harekat üniformasını giymeye hak kazanıyor.

Aldıkları zorlu eğitimler ve sahip oldukları profesyonellikle adeta "dosta güven, düşmana korku" veren özel harekat polisleri, ülkenin birliği ve bütünlüğü, vatandaşların huzuru için 7 gün 24 saat vatan nöbeti tutuyor.

Terör örgütlerine yönelik yurdun dört yanında düzenlenen operasyonların baş kahramanı olan PÖH'ler, zorlu iklim ve arazi koşullarında sürdürdükleri operasyonlarla teröristlere nefes aldırmıyor.

PÖH'ler, terörle mücadele operasyonlarında gösterdikleri azim ve başarıdan dolayı "devletin çelik bileği" olarak anılıyor.

- OPERASYONLARIN DEĞİŞMEZ İSMİ OLDULAR

Özel harekat polisleri, ülke genelindeki asayiş, uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonlarında da kendilerine verilen görevi layıkıyla yerine getiriyor.

Uçak, metro, tren ve gemi gibi araçlar ile her türlü meskun mahalde meydana gelen rehin alma olaylarına müdahale eden PÖH'ler, rehinelerin sağ salim kurtarılması için titizlikle görev yapıyor.

Ülke genelinde karadan ulaşılması mümkün olmayan bölgelere yönelik operasyonlarda görev alan Taktik Su Altı Operasyon birimindeki PÖH'ler de su altı ya da su üstünden yaptıkları müdahalelerle suçluları etkisiz hale getiriyor.

Üstün gözlem yeteneğine sahip olacak şekilde eğitim alan özel harekat polislerinin önemli görevleri arasında devlet büyüklerinin korunması da yer alıyor.

- ATIŞ, YAKIN SAVUNMA, İLK MÜDAHALE EĞİTİMLERİ ALIYORLAR

İleri seviye, keskin nişancı ve her türlü pozisyonda atış tekniği becerilerine sahip olan PÖH'ler, vurulması güç hedefleri kolaylıkla etkisiz hale getirebiliyor.

PÖH'ler ayrıca kendilerini tehdit eden silahlı, bıçaklı ya da sopalı kişileri etkisiz hale getirebilmek için etkili güç kullanma ve yakın savunma eğitimleri alıyor.

İlk müdahale eğitimlerine katılan PÖH'ler, operasyonlarda yaralanan mesai arkadaşlarının ilk müdahalesini yaptıktan sonra güvenli bölgeye intikalini sağlıyor.

- SANAL ORTAMDA ÇATIŞMA EĞİTİMİ ALIYORLAR

Özel harekat polisleri, suç ve suçluyla mücadelelerine katkı sağlaması amacıyla son teknolojiden de faydalanıyor.

Bu noktada Özel Harekat Başkanlığı bünyesindeki Sanal Taktik Eğitim Merkezi dikkati çekiyor. Merkezde bilgisayar kontrollü, teknolojiyle donatılmış giyilebilir yelekle operasyonlara katılan PÖH'ler, suçlularla yaşanabilecek çatışmaları sanal ortamda tecrübe ediyor.