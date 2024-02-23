CHP'de sancılı geçen aday belirleme süreci, adayların netleşmesinden sonra daha da karmaşık bir hal aldı.

Adaylıktan çekilenler ve adaylığı istenmeyen isimler partide ve seçmende huzursuzluğa neden oldu.

Son olarak, ön seçimle Edirne Belediye Başkan Adayı olan Şükrü Ciravoğlu'nun, geçen hafta kalp krizi geçirdiği ve ardından 'sağlık sorunları' gerekçesiyle adaylıktan çekildiği açıklandı.

Ciravoğlu'nun çekilme kararını, noter onaylı şekilde İl Seçim kuruluna CHP Edirne İl Başkanı Samet Kahraman iletti. Ciravoğlu'nun yerine, ön seçimde ikinci sırada yer alan Filiz Gencan Akın aday oldu.

"GENEL BAŞKAN ISRAR ETTİ, ONURUMU KORUDUM"

Tüm bu gelişmelerden sonra, Ciravoğlu "sağlık sorunu" gerekçesini yalanladı.

Gazete Duvar'ın haberine göre, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in ısrarı yüzünden adaylıktan çekildiğini açıklayan Ciravoğlu, "Sağlıkla ilgili bir tetkik için hastaneye yatmak dışında ne şimdi ne de ileri dönük hiçbir sorunum yok. Genel Başkan ısrarla çekilmemi istedi. Ben de onurumu korudum" ifadelerini kullandı.