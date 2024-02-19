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Şükrü Genç'ten CHP'ye istifa resti! Seçime bağımsız girecek

CHP'nin yeniden aday göstermediği Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç, seçime bağımsız aday olarak girme kararı aldı.

Yeni Şafak19 Şubat 2024 Pazartesi 08:22 - Güncelleme:
Şükrü Genç'ten CHP'ye istifa resti! Seçime bağımsız girecek
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CHP'nin yeniden aday göstermediği Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç, seçime bağımsız girecek.

Ana muhalefette yaşanan adaylık krizlerinin başını Sarıyer çekiyor. Üç dönemdir Sarıyer'de görev yapan Şükrü Genç, yapılan her ankette birinci çıkmasına rağmen yeniden aday gösterilmedi. İlçede, Mustafa Oktay Aksu isminin açıklanması Şükrü Genç'i çileden çıkardı. Önce belediye binası önünde açıklama yapan Genç, partisinin ilgili organlarına 18 Şubat'a kadar süre verdiğini duyurmuştu.

ZEYBEK ENGELLEDİ

Ancak 'adaylık konusunda yeni karar alınacağını' bekleyen Genç, umduğunu bulamadı. Bunun üzerine diğer aday adaylarının desteğiyle bağımsız aday olacağını açıklayan Genç'in çevresine "Beni aday göstermezlerse partiden ayrılıp bağımsız olarak seçime gireceğim. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve diğer yöneticiler, bize 'Sadece ağabeylik yapın, konuşmayın, adayımıza destek verin' çağrısı yaptı. Adaylığımı Gökan Zeybek istemedi. Daha önce aday olan Zeybek halen engel oluyor" dediği öğrenildi.

CHP SARIYER'DE KAYBEDECEK

Öte yandan önceki akşam diğer aday adaylarıyla bir açıklama yapan Genç, "Yapılan atamayla tüm yoklama ve anketlerin aksine Sarıyer'de 17 aday içinden en sonuncusu atandı. Sarıyer'de partimizin oylarını büyüttüğümüz 15 yıllık CHP iktidarının kaybedileceği de gün gibi ortadır" ifadelerini kullandı.

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