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Sulama borularını ateşe verildiler! 5 milyon TL'lik zarar oluştu

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde, bir araziyi istiflenmiş sulama boruları kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce ateşe verildi. Yangında borular kullanılmaz hale gelirken, 5 milyon TL'den fazla zarar oluştuğu öğrenildi.

DHA25 Şubat 2024 Pazar 01:48 - Güncelleme:
Sulama borularını ateşe verildiler! 5 milyon TL'lik zarar oluştu
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Olay, gece saatlerinde Kızıltepe ilçesi Taşlıca Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, kimliği belirsiz kişi ya da kişiler, Bedrettin Karaboğa'ya ait arazide istiflenmiş sulama boruları ile ekipmanları ateş verdi. Alevleri görenler, durumu itfaiye ve jandarmaya bildirdi. Kısa sürede büyüyen yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Borular kullanılamaz hale gelirken, itfaiye ekipleri soğutma çalışması yaptı, jandarma ekipleri ise olay yerinde incelemelerde bulundu.

Arazi sahibi Bedrettin Karaboğa, olay nedeniyle zararının 5 milyon TL'den fazla olduğunu söyledi.

Yangınla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.

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