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Sulama göletinde korkutan görüntü

Tokat'ta bulunan Bedirkale Göleti'nde yüzlerce ölü balık kıyıya vurdu.

IHA20 Haziran 2020 Cumartesi 12:26 - Güncelleme: 20 Haziran 2020 Cumartesi 12:26
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Tokat merkeze 34 kilometre mesafedeki Bedirkale köyünde tarımsal sulamada kullanılan gölette balık ölümleri yaşanıyor. Gölette irili ufaklı sazan balıklarının kıyıya vurduğu görüldü. Köyde korkuya neden olan balık ölümlerinin araştırılması için çalışma başlatıldı. Tokat İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri balık ölümlerinin yaşandığı göletten numune aldı.

Bedirkale köyü sakinlerinden Mustafa Uygur, nedenini bilmedikleri şekilde balıkların telef olmasından dolayı yaşadıkları üzüntüyü dile getirdi. Gölet ve balıklardan alınan numune sonuçlarını beklediklerini ifade eden Uygur, “Barajın etrafı, kenarları balık ölüsü ile dolu. Telef olan balıklar çok koku yapıyor. Çok sayıda balık ölüsü var. Yağmurların çok yağması sonucu tarım ilaçlarının suya karışmasından endişe ediyoruz. Şimdiye kadar böyle bir şey olmadı. Buradan hayvanlarımız su içiyor, aşağıda insanlarımız su içiyor. Yetkililerin bir an önce gelip bunlara müdahale etmesi lazım” dedi.

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