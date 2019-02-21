Süleyman Seyfi Öğün kimdir?
Türkiye'nin tecrübeli Siyaset Bilimcisi Süleyman Seyfi Öğün, Türkiye’nin yayıncılık dünyasında yaşanan entelektüel çöküş, hızla yayılan popülerlik arayışı ve bütün bunların getirdiği vasatlaşma eğilimi ile ilgili aksam.com.tr'ye önemli açıklamalarda bulundu. Dikkat çeken bu açıklamalar sonrası okuyucular 'Süleyman Seyfi Öğün kimdir?' sorusunun yanıtını merak etmeye başladı. Öğün, 1985-2010 arasında Uludağ Üniversitesi'nde çalıştı. 2010 senesinden bu yana Maltepe Üniversitesi'nde Uluslararası İlişkiler ve AB Bölümünde öğretim üyeliği yapmaktadır.
Türkiye’nin yayıncılık dünyasında yaşanan entelektüel çöküş, hızla yayılan popülerlik arayışı ve bütün bunların getirdiği vasatlaşma eğiliminin oluşturduğu “Türk Edebiyatı nereye gidiyor?” sorusuyla ilgili aksam.com.tr'ye açıklamalarda bulunan siyaset bilimci yazar Öğün’ün hayatı vatandaşlar tarafından merak edilmeye başlandı. Öğün, 14 Şubat 1959 Muğla doğumludur. Siyaset bilimci olan Öğün politik kültür, muhafazakarlık ve milliyetçilik konularında çalışmalar yürütmektedir. Aynı zamanda Yeni Şafak gazetesinde köşe yazarlığı yapmaktadır. Siyaset bilimci yazar Süleyman Seyfi Öğün, Türkiye’nin yayıncılık dünyasında yaşanan entelektüel çöküş, hızla yayılan popülerlik arayışı ve bütün bunların getirdiği vasatlaşma eğilimi ile ilgili Akşam.com.tr’ye konuştu.
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SÜLEYMAN SEYFİ ÖĞÜN KİMDİR?
14 Şubat 1959 Muğla doğumludur. Ortaokul ve lise öğrenimini Bursa Anadolu Lisesi'nde tamamlamıştır (1977). Lisans öğrenimini (1982) ve doktorasını (1991) Uludağ Üniversitesi'inde, yüksek lisansını (1986) ise İstanbul Üniversitesi'nde tamamlamıştır. 1993 yılında doçent, 1998 yılında profesör olmuştur. 2010 yılına kadar Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü'nde çalışmıştır. 2014 ve 2016 yılları arasında Maltepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nde öğretim üyeliği yapmıştır. Siyaset bilimci olan Öğün politik kültür, muhafazakarlık ve milliyetçilik konularında çalışmalar yürütmektedir. Süleyman Seyfi Öğün aynı zamanda Yeni Şafak gazetesinde köşe yazarlığı yapmaktadır.
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