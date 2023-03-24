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Güncel

Sultan Abdülhamit Han Hastanesi'ndeki yangından acı haber

İstanbul Valiliği, İstanbul Sultan Abdülhamit Han Eğitim ve Araştırma Hastanesi Cerrahi Blokunda dün gece çıkan yangında, ağır durumda olan bir yoğun bakım hastasının vefat ettiğini bildirdi.

AA24 Mart 2023 Cuma 09:02 - Güncelleme:
Sultan Abdülhamit Han Hastanesi'ndeki yangından acı haber
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Valilikten yapılan açıklamada, saat 02.50 sıralarında İstanbul Sultan Abdülhamit Han Eğitim ve Araştırma Hastanesi Cerrahi Blokunda bilinmeyen bir nedenle ani bir yangın çıktığı belirtildi.

Ameliyathanelerin bulunduğu 6. katta başlayan yangına, itfaiye ekipleri tarafından hemen müdahale edildiği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İlk etapta Yoğun Bakım Servisi'nde bulunan kritik durumdaki 15 hastamız olmak üzere, diğer servislerde tedavi gören toplam 109 hastamız tedbir amacıyla civardaki hastanelere nakledilmiştir. Bu esnada ağır durumda olan bir yoğun bakım hastamız maalesef vefat etmiştir.

İtfaiye ekiplerince söndürülen yangına müdahale sırasında dumandan etkilenen 4'ü sağlık, 6'sı itfaiye görevlisi olmak üzere 10 personel tedavi ve gözetim altına alınmıştır. Konuyla ilgili adli ve idari tahkikat başlatılmıştır. Vefat eden vatandaşımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyoruz."

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