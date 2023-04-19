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Sultan Sazlığı Milli Parkı'nda yangın! Söndürme çalışmaları devam ediyor

Kayseri'deki Sultan Sazlığı Milli Parkı'nda yangın çıktı.

AA19 Nisan 2023 Çarşamba 01:06 - Güncelleme:
Sultan Sazlığı Milli Parkı'nda yangın! Söndürme çalışmaları devam ediyor
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Kayseri'de "kesin korunacak hassas alan" ilan edilen Sultan Sazlığı Milli Parkı'nda yangın çıktı.

Yeşilhisar, Develi ve Yahyalı ilçeleri arasında yer alan, 250'den fazla kuş türüne konaklama, üreme ve beslenme imkanı sağlayan milli parkta henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye jandarma, itfaiye ve Kayseri Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Ekipler, arazinin balçık olması nedeniyle yangının çıktığı alana ulaşmakta zorlandı.

Önlem alınan bölgede yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.

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