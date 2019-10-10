Sultanbeyli'de hareketli dakikalar

PENDİK'te, Büyükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne ait polis aracı, içindeki gözaltında bulunan şüpheli tarafından kaçırıldı. Araç Sultanbeyli'de terk edilmiş halde bulundu. Polis ekipleri aracı kaçıran şüpheliyi yakalamak için çevrede geniş çaplı arama başlattı. Bölgede bulunan ormanlık alan ve bahçeler polis tarafından abluka altına alındı. Aramalara polis helikopteri de katılıyor.