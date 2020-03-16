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Sultangazi'de silah sesleri

Sultangazi'de yüzü maskeli bir kişi sabaha karşı bir kahvehaneye ateş açtı. Olayda yaralanan olmazken saldırgan olay yerinden yaya olarak kaçtı.

DHA16 Mart 2020 Pazartesi 09:31 - Güncelleme: 16 Mart 2020 Pazartesi 09:31
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Olay geçtiğimiz Salı günü sabaha karşı saat 03.30 sıralarında Sultangazi, Esentepe Mahallesi 2850 Sokak'ta meydana geldi. Kahvehanede yaşanan olayda yüzünü kar maskesi ile kapatan bir kişi kahvehanenin önüne geldikten sonra yanında getirdiği silahla kahvehaneye doğru rastgele ateş etmeye başladı. İçeride çok sayıda kişinin olduğu sırada yaşanan saldırıda kimse yaralanmazken, saldırgan yaya olarak kaçtı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Polis ekipleri olay yerinde geniş güvenlik önlemi alırken olay yeri inceleme yerden çok sayıda boş mermi kovanı topladı.

Olayla ilgili soruşturma sürerken polis ekipleri saldırganı yakalamak için çalışmalarına devam ediyor.

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