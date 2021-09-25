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Sultangazi'de yangın

Sultangazi'deki bir binanın bodrum katında çıkan yangın söndürülürken, dumandan etkilenen 3'ü çocuk 11 kişi hastaneye kaldırıldı.

AA25 Eylül 2021 Cumartesi 07:27 - Güncelleme: 25 Eylül 2021 Cumartesi 07:27
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Alınan bilgiye göre, Sultançiftliği Mahallesi 21. Sokak'taki 5 katlı binanın bodrum dairesinde bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Binayı kaplayan duman nedeniyle apartman sakinleri mahsur kaldı. Çevredeki vatandaşlar, bodrum kattaki komşularını demir korkuluklarını kırdıkları pencereden dışarı çıkardı.

Olay yerine gelen itfaiye ekiplerince tüm bina sakinleri tahliye edildi. Ekiplerin çalışmaları sonucu yangın söndürüldü.

Yangında, dumandan etkilenen 3'ü çocuk 11 sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

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