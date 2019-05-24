22°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 6,0974
  • 6,837
  • 251.598
  • 84.596
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Sümela’nın kapıları yeniden açılıyor

Restorasyon çalışmaları nedeniyle dört yıldır kapalı olan Doğu Karadeniz turizminin gözde merkezlerinden Sümela Manastırı, yarın yeniden ziyarete açılacak. 

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Doğu Karadeniz turizminin gözde merkezlerinden Sümela Manastırı, 4 yıllık aranın ardından ziyaretçilere yeniden açılmaya hazırlanıyor. Kültür ve Turizm Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Bakan Mehmet Nuri Ersoy’un girişimleriyle restorasyon çalışmalarına hız verilen manastıra 4 yıldan sonra yeniden ziyaretçi kabul edilmeye başlanacak. Ziyaretçiler, manastır içerisindeki birinci avluya kadar olan ilk bölümü, yarından itibaren gezebilecek. Bakanlık, Sümela Manastırı ve kompleksinde sürdürülen tüm çalışmalar tamamlandıktan sonra, manastırın UNESCO Dünya Kültür Miras Daimi Listesi’nde yerini almasına yönelik işlemleri başlatacak. 

2020’DE TAMAMLANACAK 

Restorasyonu ve çevre düzenlemesi kapsamında patika yollarda duvar ve derz yapımı, döşemelerin ve merdivenlerin ahşapla kaplanması, mutfak, ayazma, papaz odası ve keşiş odalarını kapsayan bölümlerde askıya alma ve restorasyon imalatları tamamlanan Sümela Manastırı’nda, su kemerleri ve giriş bölümü üzerinde yer alan kayalık yüzeylerdeki taş temizleme işleri, dış avlu ve giriş bölümü yapıları olan tuvalet, bilet gişesi ile yine su kemerlerinin restorasyonları da tamamlandı. Sümela çevresindeki taş düşme tehlikesi önlemleri 2’nci etap işi kapsamında, giriş kapısı üzerinde düşme tehlikesi bulunan bin 600 tonluk kaya bloğunun yerine sabitlemesi ve çelik ağla bohçalaması yapıldı. 

Bu yüzey dışındaki kilise ve sınıfların yer aldığı bölüm üzerindeki alanlarda da kaya ıslahı ve temizlenmesi çalışmaları yürütülecek. Ardından manastır içerisindeki kilise, sınıflar ve avlu kısmında restorasyon çalışmaları gerçekleştirilecek. Kültür ve Turizm Bakanlığının 2020’nin sonunda tamamlanmasını planladığı restorasyon çalışmaları, 22 Eylül 2015’te başlatılmıştı. Sümela Manastır Kompleksi için çalışmaların güvenli olarak sürdürülebilmesi amacıyla bir yıl süreyle verilen kapatma kararı, kaya düşmelerinin tehlike yaratması ve alanın coğrafi koşullarının zorluğu nedeniyle uzatılmıştı. 

Kaldırımda yürüyen yayalara at çarptı

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Tevfik Göksu paylaştı: Yalanlar ve gerçekler

Tevfik Göksu paylaştı: Yalanlar ve gerçekler

İsrail'de hükümet çıkmazı

İsrail'de hükümet çıkmazı

ABD, Rus Su-57 uçağını taklit etti

ABD, Rus Su-57 uçağını taklit etti

Markapark Ürünlerinde Sürpriz İndirim Fırsatları

Markapark Ürünlerinde Sürpriz İndirim Fırsatları

Yeni askerlik sistemi teklifi kabul edildi

Yeni askerlik sistemi teklifi kabul edildi

Yunan bakandan 'Türkiye' çıkışı

Yunan bakandan 'Türkiye' çıkışı

Başkan Erdoğan müjdeyi verdi: Süreci başlattık

Başkan Erdoğan müjdeyi verdi: Süreci başlattık

'Topraklarımız bombalansa da vazgeçmeyeceğiz'

'Topraklarımız bombalansa da vazgeçmeyeceğiz'
 

POPÜLER HABERLER

İstanbul´da ATM makinesini döven adam kamerada

İstanbul´da ATM makinesini döven adam kamerada

Dereotu deyip geçmeyin! Faydalarına inanamayacaksınız

Dereotu deyip geçmeyin! Faydalarına inanamayacaksınız

iOS 13'ün çıkış tarihi belli oldu

iOS 13'ün çıkış tarihi belli oldu

Günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Günün en çok paylaşılan fotoğrafları

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA