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Sümer Camisi'nin depremden hasar gören minaresi kontrollü bir şekilde yıkıldı

Malatya'da bulunan Sümer Camisi'nin depremden hasar gören minaresi kontrollü bir şekilde yıkıldı.

IHA10 Ocak 2024 Çarşamba 09:06 - Güncelleme:
Sümer Camisi'nin depremden hasar gören minaresi kontrollü bir şekilde yıkıldı
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6 Şubat'ta yaşanan asrın felaketinde Malatya'da binlerce konut yıkılırken, çok sayıda camide zarar gördü. Tarihi Yeni Cami'nin yıkıldığı depremde ağır hasar alan Söğütlü Camisi'de geçtiğimiz günlerde yıkılırken, yay ve araç trafiğinin yoğun olduğu bir bölgede bulunan Sümer Camisi'ninde hasar alan minaresi bugün kontrollü şekilde yıkıldı. Alınan çevre güvenliğinin ardından tehlikeye oluşturan minarenin yıkımı gerçekleştirilirken, caminin ana gövdesi ise depremde hafif hasar alarak onarımının ardından ibadete açılmıştı.

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