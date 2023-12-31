Süper Kupa krizi sonrası FETÖ'cülerin ''Gezi'' çağrısına CHP'den destek

29 Aralık'ta oynanacak Süper Kupa müsabakası öncesi, Suudi yönetiminin aldığı kararda 'Yurtta Sulh, Cihanda Sulh' pankartı ve Atatürk tişörtüne izin verilmeyeceği öne sürülmüştü. İki kulüp yetkilileri, milli hassasiyetlerden ödün vermeyeceklerini söyleyerek, Suudilerin kararından dönmemesi halinde maça çıkmama kararı alacaklarını söylemişlerdi.

SÜPER KUPA MAÇI İPTAL OLDU



Türkiye Futbol Federasyonu, Suudi Arabistan'da oynanması planlanan Turkcell Süper Kupa maçının, organizasyondaki 'bazı aksaklıklar nedeniyle' ileri bir tarihe ertelediğini duyurdu, takımlar gece saatlerinde Türkiye'ye döndü.

CHP'Lİ ALİ MAHİR BAŞARIR'DAN SÜPER KUPA ÜZERİNDEN 'SOKAK' ÇAĞRISI



CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, Suudi Arabistan'da yaşananlar üzerinden yaptığı açıklamada, 'sokak' çağrısında bulundu. Yaşananlardan iktidarı sorumlu tutan Başarır, "Bundan sonra bunun hesabını gerek Meclis'te gerek sokaklarda hep beraber soracağız." diye konuştu.

FETÖ DE BENZER BİR ÇAĞRI YAPTI



Terör örgütü FETÖ firarisi Emre Uslu da geride kalan gün Arabistan'da Galatasaray-Fenerbahçe Süper Kupa finalinin iptali sonrası paylaşımında, 'sokak çağrısı' yapmıştı. "GS-FB maçı Gezi'den bu yana bu rejime karşı girişilen en büyük sivil direniştir." diyen Uslu, "Arkası gelir umarım" ifadelerini kullanmıştı.