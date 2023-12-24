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Şüphelenilen şahsın üzerinden 250'den fazla uyuşturucu hap çıktı

Balıkesir'in merkez ilçesi Karesi'de şüpheli şahıslar ve araçlar üzerinde uygulama yapan Motosikletli polis ekipleri bir şahsın üzerinde yaptıkları kaba aramada sırt çantası içinde 261 adet sentetik ecza hapı ve 2 adet esrar aparatı ele geçirdiler.

IHA24 Aralık 2023 Pazar 12:08 - Güncelleme:
Şüphelenilen şahsın üzerinden 250'den fazla uyuşturucu hap çıktı
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Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Motosikletli Polis Timlerince Karesi, Akıncılar Mahallesi Şehit Pamir Caddesi üzerinde şüpheli şahıslar ve araçlar üzerinde yapılan uygulama esnasında; Motosikletli Polis Timleri Mert C. K. isimli şahıs üzerinde yapılan kaba üst yoklamasında, şahsın üzerinde bulunan sırt çantası içerisinde 20 şarjör halinde toplam 261 adet Sentetik Ecza Maddesi ve esrarı öğütmek için kullanılan 2 adet esrar öğütücü aparat ele geçirildi.

Mert C. K. isimli şahıs hakkında gerekli işlemlere başlanıldığı öğrenildi.

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