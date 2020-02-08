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Şüpheli araçta uyuşturucu hap ele geçirildi: 3 gözaltı

Antalya'nın Alanya ilçesinde polisin şüphe üzerine durdurduğu otomobilde 65 adet uyuşturucu hap ele geçilirken, olayla ilgi 3 kişi gözaltına alındı.

IHA08.02.2020  14:12 - Güncelleme: 08.02.2020  14:12

Alanya Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, uyuşturucu madde ticaretinin ve kullanımının engellenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Ekipler yaptıkları çalışmalarda şüphe üzerine ilçe girişindeki Dinek mevkisi D-400 kara yolu üzerinde seyir halinde olan 07 HYH 81 plakalı otomobili durdurdu. Yapılan aramalarda 65 adet uyuşturucu hap ele geçirirken, olayla ilgili Ö.K. (28), E.O. (38) ve S.M. (25) gözaltına alındı. Gözaltına şüphelilerden E.O. savcılık talimatıyla serbest kalırken, diğer 2 şüpheli ise emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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