Sürdürülebilir İnsanlık Çalıştayı başladı

Şölen Atmosferinde Açılış

Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi Şehit Mustafa Yaman Konferans Salonunda Türkiye’nin farklı okullarından ve farklı şehirlerinden öğrencilerin katılımıyla gerçekleşti. Sürdürülebilir İnsanlık Çalıştayı'nın açılış programı, renkli görüntülere ev sahipliği yaparak katılımcıları için bir şölen atmosferi oluşturdu! Seyirci ışıklarının kapanmasıyla kulaklarımızı dolduran kanun ve keman sesinin ardından “insanlık” hakkında “Bir Adam Yaratmak” kitabından uyarlanan tiradın okunması büyük bir beğeni ile karşılandı. Devamında sunucuların takdimi ile okul müdürü Mithat Tekçam programın açılış konuşmasını yaptı. Çalıştayın hazırlık sürecinden bahseden Tekçam, “her alanda başarılarıyla adından söz ettiren okulumuz organizasyonlarıyla da biliniyor. KAIHLMUN, Kartal Hukuk, Kartal Masters, Bilim Seyyahları’nın ardından Çalıştayımızı gerçekleştiriyoruz. Şu an aynı anda Bilim Seyyahları Projemizin Karadağ Rojaye’de açılışını öğretmenlerimiz ve öğrencilerimizin yaparken biz de burada Sürdürülebilir İnsanlık Çalıştayını başlatmanın mutluluğunu yaşıyoruz” dedi.

Öğrencilerin hazırlamış olduğu komite tanıtım videosu, “Sürdürülebilir İnsanlık” tema videosu ve bu güzel etkinliğin ardındaki ekibin tanıtıldığı bir video ekranlara yansıdı.

Kartal Fikir Kulübü rehber öğretmeni Zehra Işık konuşmasında, “Bizim medeniyetimiz egemen batı kültürünün aksine insanı varoluşsal olarak iyi ve temiz bir öze sahip görmektedir. Bu iyi ve temiz özün nasıl korunacağı ve gelecek nesillere nasıl aktarılacağı Sürdürülebilir İnsanlık Çalıştayımız boyunca tartışılacaktır.

Gelecek Vizyonumuz Açık Medeniyettir

İbn Haldun Üniversitesi rektörü Prof. Dr. Recep Şentürk “Sürdürülebilir İnsanlık” başlıklı konuşmasını yaptı. Şentürk’ün konuşmasından satır başları, ” Fikir önemlidir. Fikri bağımsızlık üniversitemizin hedefidir. Bizim medeniyetimizin amacı taklitten tahkike geçirmektir. Şu an herkes geleceği düşünüyor. Geçmişi şanlı millet olarak bizler geleceği de şanlı yapmalıyız. Rabbimiz kâinatı ve dünyayı sürdürülebilir yaratmış. İnsan bu sürdürülebilirliği tehdit ediyor. Bunu da sağlayan modern medeniyettir. Batı’da felsefeciler Post-Truth dönemine girdiğimizi iddia ettiler. Hakikat sonrası dönem. Bu batı medeniyetinin iflasıdır. Alternatif Medeniyet iddiasında olan tek İslam’dır. Almanlar, Japon’lar gelecek vizyonu ortaya koymuşlar. Bizim gelecek vizyonumuz nedir? İslam insanlık İçin şanstır. Belki de tek şanstır. Bizim gelecek vizyonumuz açık medeniyettir. Makine-makine, insan-makine ilişkisi değişmiştir. Bundan da öte insan-insan ilişkisi değişmiştir. Homojen toplum dönemi bitti. Duvarlar kalktı. Dijital domain dönemindeyiz. Ülkelerin sanal sahaları var. Açık medeniyet döneminde ulus, eğitim, kültür tanımlanması gerekiyor. İnsan-insana ilişkimizin değişmesi gerekiyor. Farklı kültürlerin birarada yaşamasının en güzel örneği İslam’dır. Peygamberimiz ilk açık medeniyet örneğini kurdu. Açık medeniyet modeline İstanbul güzel modeldir. Halife, Patrik ve Hahambaşı aynı şehirde yaşıyordu. Her medeniyet kendi insanını yetiştirmeyi hedefler. İslam medeniyeti de insan-ı kâmil yetiştirmeyi hedefler. Öğretmenlerimiz öğrencilere yapay zekâyla yapılacak şeyleri öğretmeyin işsiz kalırlar. Gençler gelecekte makinelerin yapabileceği şeylerle vakit kaybetmeyin.

Niçin Sürdürülebilir İnsanlık

İnsanlığın günümüze kadar geçirdiği tarihi süreçte, bilim-teknoloji, edebiyat-sanat, din-felsefe ve çevre gibi alanlarda ortaya koyduğu ürünlerin gelecekteki sürdürülebilirliğinin imkânlarının gençler tarafından tartışılmasını ve çalıştay teması çerçevesinde olaylara çok yönlü bakabilme, sorunları fark edebilme, çözüm öneresi üretebilme yetisi kazandırmayı amaçlamakta.

“Sürdürülebilirlik” kavramı insanoğlunun temel ihtiyaçlarını karşıladığı yaşam kaynaklarının, doğada bulunma oranlarının azalmasıyla kullanılmaya başlamış, literatürde “çeşitlilik ve üretkenliğin devamlılığı sağlanırken, daimi olabilme yeteneğini koruma”yı ifade eden bir kavram olarak yer almaktadır. Zaman içerisinde temel ihtiyaçlarını karşılamakta zorluk çekeceğini fark eden insanoğlu yaşamını sürdürme kaygısıyla karşı karşıya kalmıştır. Bilim adamları doğadaki enerji kaynaklarının hızlı ve ölçüsüz tüketilmesini ve küresel ısınmayı engellemek adına önlemler alınması gerektiğini savunmuş ve karbon salınımının azaltılması, enerjinin sürdürülebilir kılınması gibi insan yaşamını sürdürülebilir kılacağına inanılan türlü planlamalar yapılmıştır.

Bu çalışmaların Dünya’yı gelecekte bizler için daha yaşanabilir bir yer kılma amacına minnettar olsak da; aynı çalışmaların sadece insanın bedenen ihtiyaç duyduğu tüketim unsurlarının sürdürülebilir kılınması ekseninde şekillenmesi bizlere “İnsan ne ile yaşar?” ve “İnsanoğlu tükettiği şeylerden mi ibarettir?” sorularını sordurdu.

Milyonlarca yıldır var olan Dünya üzerinde yaşayan insanoğlu temel ihtiyaçlarını karşıladığı hayvanların ve bitkilerin sayamayacağımız kadar çok türünün tükenişine tanıklık etmiştir; fakat hayatını idame ettirmek için yeni olanaklar bulmuştur. Günümüzde enerji kaynaklarının tükenmesi tehlikesiyle karşı karşıya kalan bizler de yenilenebilir enerji kaynaklarına yönelmekteyiz.

Peki insanoğlunun ihtiyaç duyduğu tüketim unsurlarının sürdürülebilir kılınması “insan”ı sürdürülebilir kılmak için yeterli midir? Yani “insan” nasıl sürdürülebilir kılınır? İnsanı diğer canlılardan ayıran değerler ne olacaktır? Bu değerleri sürdürülebilir kılmak mümkün müdür? Örneğin ileride yapay zekadan veya diğer canlı türlerinden farkımız ne olacaktır?

İnsan, oldukça, tartışmaya ve keşfedilmeye açık bir konumdadır.

Onur Konukları ve Moderatörler Öğrencilerle Buluşacak

Her komitede birer uzman onur konuğu ağırlanıyor. Uzman konuklardan Afif Sıddıki-Bilim Komitesi, Deniz İstikbal-Ekonomi Komitesi, Furkan Çalışkan-Edebiyat Komitesi, Samed Karagöz-Sanat Komitesi, Ahmed Murat Özel-Din Komitesi, Ömer Yeşildal- Çevre ve Şehircilik Komitesi, Enis Doko-Bilim Komitesi, Özkan Öztürk-Felsefe Komitesinde ağırlanacaktır. Onur Konukları olarak ise Prof.Dr. Recep Şentürk ve Doç. Dr. Mustafa Özel öğrencilerle biraraya gelecek.

İlk ve ikinci gün komite gündem maddelerini tartışan ve kararlar alan katılımcılarımız, çalışmalara devam edilecektir. Komitelerde alınan kararların toparlandığı bildiriler IX. Oturumda uzman komite kontrolörleri tarafından kontrol edilecek ve katılımcılara geri bildirim verilecektir.

Komite Kontrolörleri:

Sanat Komitesi: İsmail Erdoğan

Edebiyat Komitesi: Güner Özen

Ekonomi Komitesi: Tan Haskol

Din Komitesi: Ahmet Yasin Okudan

Çevre ve Şehircilik Komitesi: Ömer Yeşildal

Felsefe Komitesi: Yrd. Doç. Dr. Özkan Öztürk

Bilim Komitesi: Doç. Dr. Enis Doko

Komite bildirileri hakkında yapılan oturum sonrasında komite bildirileri kapanış programında seçilen katılımcılar tarafından sunulacak. Çalıştay sonrasında bildiriler komitelerin alanlarıyla ilgili resmi kurumlara ve sivil toplum kuruluşlarına gönderilecek.