Suriye Konulu Dörtlü Zirve'nin tarihi 27 Ekim olarak açıklandı
Kalın, Suriye Konulu Dörtlü Zirve'nin, Erdoğan'ın ev sahipliğinde Putin, Macron ve Merkel'in katılımıyla 27 Ekim'de İstanbul'da yapılacağını bildirdi.
- AA
Cumhurbaşkanlığı sözcüsü İbrahim Kalın, Suriye Konulu Dörtlü Zirve'nin, Erdoğan'ın ev sahipliğinde Putin, Macron ve Merkel'in katılımıyla 27 Ekim'de İstanbul'da yapılacağını bildirdi.
Kalın, "Suriye Konulu Dörtlü Zirve"de sahadaki durum, İdlib mutabakatı ve siyasi süreç ele alınacak. Suriye Konulu Dörtlü Zirve"de, Suriye'deki ihtilafa kalıcı çözüme yönelik ortak çabaların uyumlaştırılması öngörülüyor." dedi
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