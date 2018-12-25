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Suriye sınırına askeri sevkiyat devam ediyor

Suriye sınırındaki birliklere takviye amaçlı gönderilen askeri konvoy Kilis'e gitti.

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Suriye sınırındaki birliklere takviye amaçlı gönderilen askeri araçlar Kilis'e ulaştı.

Türkiye'nin çeşitli birliklerinden gönderilen, tank ve mühimmat yüklü tırların da bulunduğu askeri araçlardan oluşan konvoy, kent merkezinden geçerek Elbeyli ilçesi istikametine doğru hareket etti.

Geniş güvenlik önlemleri altındaki sevkiyatın, Suriye sınırında konuşlu askeri birliklere takviye amaçlı olduğu öğrenildi.

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