Suriye sınırına askeri sevkiyat gerçekleşti
Suriye sınırındaki birliklere takviye amaçlı gönderilen askeri araçlar Kilis'e geldi.
- AA
Türkiye'nin çeşitli yerlerindeki birliklerden gönderilen, aralarında zırhlı muharebe araçları yüklü tırların da bulunduğu askeri araçlardan oluşan konvoy, kent merkezinden geçerek Elbeyli ilçesi istikametine doğru hareket etti.
Geniş güvenlik önlemleri altındaki sevkiyatın, Suriye sınırında konuşlu askeri birliklere takviye amacıyla gönderildiği öğrenildi.
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