Suriye sınırına askeri sevkiyat
Suriye sınırındaki birliklere takviye amacıyla komandolar ve askeri araçlar Hatay'dan Kilis'e doğru harekete geçti.
- AA
Suriye sınırındaki birliklere takviye amacıyla bir süre önce Hatay'a gelen komandolar ve askeri araçlar, Kilis'e doğru hareket etti.
Çeşitli birliklerden Hatay'a gönderilen komando birlikleri ve askeri araçlar, Hassa-Kilis kara yoluna doğru seyre geçti.
Komandoları taşıyan otobüs ve askeri araçlardan oluşan konvoyun, güvenlik önlemleri altında ilerlediği görüldü.
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