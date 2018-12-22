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Suriye sınırına askeri sevkiyat

Suriye sınırındaki birliklere takviye amacıyla komandolar ve askeri araçlar Hatay'dan Kilis'e doğru harekete geçti.

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Suriye sınırındaki birliklere takviye amacıyla bir süre önce Hatay'a gelen komandolar ve askeri araçlar, Kilis'e doğru hareket etti.
 
Çeşitli birliklerden Hatay'a gönderilen komando birlikleri ve askeri araçlar, Hassa-Kilis kara yoluna doğru seyre geçti.
 
Komandoları taşıyan otobüs ve askeri araçlardan oluşan konvoyun, güvenlik önlemleri altında ilerlediği görüldü.

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