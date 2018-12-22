Suriye sınırına askeri sevkiyat

Suriye sınırındaki birliklere takviye amacıyla bir süre önce Hatay'a gelen komandolar ve askeri araçlar, Kilis'e doğru hareket etti.

Çeşitli birliklerden Hatay'a gönderilen komando birlikleri ve askeri araçlar, Hassa-Kilis kara yoluna doğru seyre geçti.

Komandoları taşıyan otobüs ve askeri araçlardan oluşan konvoyun, güvenlik önlemleri altında ilerlediği görüldü.