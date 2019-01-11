Suriye sınırına askeri sevkiyat
Suriye sınırındaki birliklere takviye amaçlı gönderilen askeri araçlar Kilis'e vardı.
- AA
Türkiye'nin farklı birliklerinden gönderilen, aralarında tankların da bulunduğu askeri araçlardan oluşan konvoy Elbeyli ilçesine ulaştı.
Sevkiyat, geniş güvenlik önlemleri altında gerçekleştirildi.
Araçların, Suriye sınırında konuşlu askeri birliklere takviye amacıyla gönderildiği öğrenildi.
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