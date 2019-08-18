25°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,5848
  • 6,2105
  • 270.76
  • 95734.2
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Suriye sınırına askeri sevkiyat

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Suriye sınır hattına zırhlı personel taşıyıcıları ve komandolar sevk edildi.

  • İHA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Türkiye’nin çeşitli birliklerinden Hatay’a gönderilen zırhlı personel taşıyıcılar tank ve komandoları taşıyan araçlardan oluşan konvoy, geniş güvenlik önlemleri altında Kırıkhan ilçesinden geçerek Şanlıurfa, Suriye sınırına gitti. Askeri araçlar ve komandoların ihtiyaç duyulan sınır birliklerinde konuşlandırılacağı bildirildi.

Ülke onları konuşuyor... Baskın sırasında böyle rezil oldular

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Hem ekonomik hem zaman tasarrufu sağlıyor

Hem ekonomik hem zaman tasarrufu sağlıyor

Yangın köye sıçradı

Yangın köye sıçradı

Kamyonetin üzerindeki yazı dikkat çekti

Kamyonetin üzerindeki yazı dikkat çekti

İki bölgede olağanüstü hal ilan edildi

İki bölgede olağanüstü hal ilan edildi

'Bir zamanlar uçtukları yerlerde yeniden uçmaya başladılar'

'Bir zamanlar uçtukları yerlerde yeniden uçmaya başladılar'

PKK'dan hain tuzak: EYP sivil aracın geçişi sırasında patladı

PKK'dan hain tuzak: EYP sivil aracın geçişi sırasında patladı

'Nükleer cephanelikleri dikkate alınmalı'

'Nükleer cephanelikleri dikkate alınmalı'

Kılıçdaroğlu'nun Doğu Akdeniz açıklamasına fotoğraflı yanıt

Kılıçdaroğlu'nun Doğu Akdeniz açıklamasına fotoğraflı yanıt
 

POPÜLER HABERLER

Esnaf İmamoğlu´na isyan etti: Neredesiniz, neden kimseye ulaşamıyoruz?

Esnaf İmamoğlu´na isyan etti: Neredesiniz, neden kimseye ulaşamıyoruz?

Afganistan'da düğün salonundaki patlama: 63 ölü, 182 kişi yaralı

Afganistan'da düğün salonundaki patlama: 63 ölü, 182 kişi yaralı

Sahilde korkutan görüntü! Vinç taşıyamadı

Sahilde korkutan görüntü! Vinç taşıyamadı

Onlar gökyüzünün ihtiyar delikanlıları: Hedef 90!

Onlar gökyüzünün ihtiyar delikanlıları: Hedef 90!

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA