Suriye sınırına askeri sevkiyat sürüyor
Suriye sınırındaki birliklere takviye amaçlı gönderilen tanklar, Hatay’ın Kırıkhan ilçesine ulaştı.
- İHA
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Fırat'ın doğusunu bölücü terör örgütünden kurtarmaya yönelik harekata birkaç gün içerisinde başlanacağını açıklamasının ardından gözler Suriye'nin kuzeyine çevrildi. Hatay'ın sınır bölgelerinde de askeri hareketlilik gözlemleniyor. Türkiye’deki çeşitli birliklerden gönderilen tırlara yüklü 30 tanklık askeri konvoy, sınır birliklerine sevk edildi. Güvenlik önlemleri altında ilerleyen tankların, sınırda konuşlu birliklere takviye amaçlı gönderildiği öğrenildi.
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