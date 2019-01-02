Suriye sınırına askeri sevkiyat sürüyor
Türk Silahlı Kuvvetlerince Fırat'ın doğusuna yönelik yapılması planlanan operasyon öncesi sınırda hareketli dakikalar sürüyor. Askeri konvoylar Şanlıurfa, Gaziantep, Kilis ve Mardin'e ulaştı. Konvoyların geçişi sırasında bölgede yoğun güvenlik önlemleri alındı. Gönderilen konvoyların Suriye sınırında konuşlu askeri birliklere takviye amacıyla gönderildiği belirtildi.
- AA
Türkiye'nin farklı bölgelerindeki birliklerden Kilis'e gönderilen ve sınır hattında hazır bekletilen zırhlı personel taşıyıcılardan oluşan askeri konvoy, kentten ayrılarak Gaziantep istikametine doğru hareket etti.
Güvenlik önlemleri altında ilerleyen konvoyun, Suriye sınırında konuşlu askeri birliklere takviye amacıyla gönderildiği öğrenildi.
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