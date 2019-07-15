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Suriye sınırına zırhlı araç ve komando sevkiyatı gerçekleştirildi

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Suriye sınırındaki askeri birliklere komando, zırhlı personel taşıyıcı, paletli zırhlı muharebe aracı takviyesi yapıldı.

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Türkiye'nin farklı kentlerindeki birliklerden gönderilen komando, zırhlı personel taşıyıcı, zırhlı muharebe araçlarından oluşan konvoy, Kilis kent merkezinden geçerek güvenlik önlemleri altında sınır hattına doğru hareket etti.
 
Komandolar ve araçların, Kilis-Suriye sınırında konuşlu askeri birliklere takviye amacıyla gönderildiği öğrenildi.

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