Suriye sınırına zırhlı araç ve komando sevkiyatı gerçekleştirildi
Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Suriye sınırındaki askeri birliklere komando, zırhlı personel taşıyıcı, paletli zırhlı muharebe aracı takviyesi yapıldı.
- AA
Türkiye'nin farklı kentlerindeki birliklerden gönderilen komando, zırhlı personel taşıyıcı, zırhlı muharebe araçlarından oluşan konvoy, Kilis kent merkezinden geçerek güvenlik önlemleri altında sınır hattına doğru hareket etti.
Komandolar ve araçların, Kilis-Suriye sınırında konuşlu askeri birliklere takviye amacıyla gönderildiği öğrenildi.
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