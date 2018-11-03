Suriye sınırında hareketlilik! Sevkıyat sürüyor
Suriye sınırına askeri araç sevkıyatı sürüyor. Doğu ve batı illerinden gelen askeri birliklerin de geçişleri aralıklarla devam ediyor
- DHA
Suriye sınırında bulunan Kilis’te askeri hareketlilik sürerken, askeri sevkıyatlar da aralıklarla devam ediyor.
Kilis’e doğu ve batı illerinden gelen askeri birliklerin sınır karakolları ile Suriye’ye geçişleri aralıklarla devam ediyor.
Askeri araçların sınır hattına ve Suriye’ye sevkıyatı sürüyor.
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