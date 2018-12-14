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Suriye Ulusal Ordusu, yaklaşık 15 bin askeriyle Türkiye'den sinyal bekliyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın birkaç gün içerisinde Fırat'ın doğusuna operasyon başlatacağını açıklamasının ardından açıklama yapan Suriye Ulusal Ordusu, harekata katılmak için Türkiye'den gelecek sinyali beklediklerini açıkladı.

  • Star.com.tr
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Özgür Suriye Ordusu'nu (ÖSO) da kapsayan Suriye Ulusal Ordusu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Sıra, Fırat'ın doğusunu bölücü terör örgütünden arındırmaya geldi." açıklamasının ardından bir açıklama yaptı.
 
Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) terör örgütü PKK/PYD-YPG'ye yönelik olarak başlatacağı yeni harekata katılmak için Türkiye'den sinyal beklediklerini açıklayan Ulusal Ordu sözcülerinden biri, Reuters'a yaptığı açıklamada, "Yaklaşık 15 bin kişilik askeri gücümüzle Türk ordusunun ABD destekli terör örgütü YPD'ye karşı başlatacağı harekata katılmak için hazırda bekliyoruz." ifadelerini kullandı.
 
Harekatın ne zaman başlayacağına dair net bir bilgi olmadığını aktaran Ulusal Ordu'ya mensup Binbaşı Yusuf Hamud, "Birkaç farklı cepheden bir anda başlayacak olan operasyon, Münbiç, Tel Abyad ve Rasulayn bölgelerini kapsayacak." dedi.
 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, çarşamba günü Türk Savunma Sanayii Zirvesi'nde yaptığı konuşmasında, "Fırat'ın doğusunu bölücü terör örgütünden kurtarmaya yönelik harekatımıza birkaç gün içerisinde başlayacağımızı ifade ettik, ediyoruz. Hedefimiz asla Amerikan askerleri değildir, bölgede faaliyet gösteren terör örgütü mensuplarıdır." sözlerine yer vermişti.
 
ABD Savunma Bakanlığı Pentagon ise Türkiye'nin terör örgütü PKK/PYD-YPG'ye karşı başlatacağı yeni harekata yönelik bu kararlı açıklamasından duyduğu rahatsızlığı dile getirerek, "Suriye'nin kuzeyindeki güvenlik endişelerini çözmenin tek yolu, ABD ile Türkiye arasındaki iş birliği ve istişaredir." açıklamasını yapmışt

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