Suriye zirvesi bugün İstanbul'da saat kaçta? Suriye zirvesi son dakika açıklamaları neler? soruların yanıtları merak konusu oldu. İstanbul’da bugün dört liderin katılımıyla “Suriye Zirvesi” düzenlenecek. İstanbul, bugün Suriye meselesiyle ilgili önemli bir zirveye ev sahipliği yapacak. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Almanya Başbakanı Angela Merkel Çengelköy'deki Vahdettin Köşkü'nde düzenlenecek 4'lü Suriye Zirvesi'nde bir araya gelecek.Tüm dünyanın gözünün çevrileceği zirvede, Suriye meselesine kalıcı çözüm bulmanın yolları değerlendirilecek. Tarihi Vahdettin Köşkü’nde yapılacak zirvede Suriye’de, “siyasi çözümden” ve “ülkenin toprak bütünlüğünden” yana olan dört ülke, bu konuda atılacak adımlar konusunda görüş alışverişinde bulunacak. Erdoğan, Putin, Macron ve Merkel’in katılacağı zirve için İstanbul’da yoğun güvenlik önlemleri de alınacak. Zirvede, Suriye meselesine kalıcı çözüm ve ülkeye huzur getirmek için neler yapılabileceği ele alınacak. Detaylar star.com.tr'de.

Suriye'de 7. yılını geride bırakan iç savaşta siyasi çözüme ulaşmak için kritik dönemeçlerden biri bugün İstanbul'da yaşanacak.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 4'lü Suriye Zirvesi'nin yapılacağı Vahdettin Köşkü'ne geldi.



Son dakika bilgisine göre, zirvenin başlamasına saatler kala İstanbul’a gelen ilk lider Almanya Başbakanı Angela Merkel oldu. Saat 13.00’te Atatürk Havalimanı’na inen Merkel, Devlet Konukevi’nde yetkililerce karşılandı. Merkel daha sonra yüksek güvenlik önlemleri altında zirveye katılmak üzere havalimanından ayrıldı.



Zirveye katılacak Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in uçağı da Merkel'den hemen sonra İstanbul'a indi.



Başta Rus, Alman, Fransız basını olmak üzere yerli ve yabancı birçok basın mensubu zirveyi takip etmek için Vahdettin Köşkü'nde bulunuyor. Zirve dolayısıyla konuk ülkelerin bayrakları Vahdettin Köşkü'nde göndere çekildi.





ERDOĞAN, PUTIN, MERKEL, MACRON VE MISTURA BİR ARADA



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ev sahipliğinde, Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Almanya Federal Cumhuriyeti Şansölyesi Angela Merkel'in katılımıyla dörtlü zirve toplantısı gerçekleşecek. Zirveye BM Suriye Özel Temsilcisi Steffan de Mistura da katılacak.



Zirve toplantısında başta sahadaki durum, İdlib mutabakatı ve siyasi süreç olmak üzere Suriye ihtilafının tüm yönleriyle ele alınması ve ihtilafa kalıcı çözüm bulunmasına yönelik ortak çabaların uyumlulaştırılması öngörülmekte.



Bu zirveyle birlikte Türkiye, Rusya ve İran'ın oluşturduğu "Astana Formatı"ndan ve ABD, İngiltere, Fransa, Almanya, Suudi Arabistan ve Ürdün'ün üyesi olduğu "Küçük Grup (Small Group) Formatı"ndan temsilciler, ilk defa ortak bir zirvede buluşmuş olacak.



Zirvede Astana ve Soçi'de ele alınan başlıkların hayata geçirilmesi, Suriye'nin toprak bütünlüğünün sağlanması, tüm etnik unsurları kapsayıcı yeni bir anayasa hazırlanması, adil bir seçim için hazırlık yapılması, evlerinden olan yüzbinlerce mültecinin yaşadıkları topraklara yeniden dönüşü gibi başlıkların konuşulması bekleniyor.

Ana gündem maddesi "Suriye meselesi" olan 4'lü zirvede, İdlib mutabakatı kapsamında yapılan çalışmalar, bölgedeki son gelişmeler, terörle mücadelede işbirliği, insani yardımlar, mültecilerin durumu ele alınacak. Suriye'deki siyasi geçiş süreci, yeni anayasa hazırlık çalışmaları, Cenevre ve Astana süreçlerine yapılabilecek katkılar da değerlendirilecek. Zirve sonrasında 4 ülke tarafından ortak bir bildiri de yayımlanacak.

Erdoğan, zirve kapsamında liderlerle ikili görüşmeler de gerçekleştirecek. İkili görüşmelerde ekonomik ilişkileri geliştirmek için atılacak adımların yanı sıra Suudi Arabistanlı gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetiyle ilgili görüş alışverişinde bulunulacak. Erdoğan'ın Merkel ve Macron ile yapacağı görüşmelerde Türkiye'nin AB üyelik süreci de değerlendirilecek.

8 gündem maddesi



Zirve kapsamında Erdoğan’ın liderlerle baş başa görüşmeler yapması da planlandığı kaydedildi. Erdoğan, zirvede Türkiye’nin Suriye’ye yönelik çözüm önerilerini liderlerle paylaşacak. Erdoğan’ın gündeme getireceği öneriler arasında; “Türkiye’nin öncülük ettiği Astana ve Soçi’de ele alınan başlıkların hayata geçirilmesi”, “Suriye’nin toprak bütünlüğünün sağlanması”, “Tüm etnik unsurları kapsayıcı yeni bir anayasa hazırlanması”, “Adil bir seçim için hazırlık yapılması”, “Evlerinden olan yüz binlerce mültecinin yaşadıkları topraklara yeniden dönüşü”, “Fırat’ın doğusu dahil olmak üzere güvenli bölgelerin genişletilmesi”, “PYD/YPG, DAEŞ gibi terör örgütleriyle ayırım yapılmadan kesintisiz mücadele edilmesi”, “İnsani yardımların sorunsuz şekilde ulaştırılması”, “Savaştan etkilenen şehirlerin yeniden imarı” gibi başlıklar bulunuyor. Edinilen bilgiye göre, Erdoğan ayrıca, İdlib mutabakatı, Menbiç’teki son durum ve, “harekete geçeceğiz” dediği Fırat’ın doğusunda atılabilecek adımlar konusunda liderlerle görüşlerini de paylaşacak. Erdoğan; Rusya, Fransa ve Almanya liderlerine bazı batılı ülkelerin terör örgütlerine verdiği desteği sonlandırması yönünde mesaj verecek.