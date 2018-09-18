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Suriye'de 500 öğrencinin ders göreceği ilkokul Türkiye'nin desteğiyle hizmete girdi

Suriye'nin Azez ilçesinde yaklaşık 500 öğrencinin ders göreceği ilkokul Türkiye'nin desteğiyle hizmete girdi.

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Suriye'nin kuzeyinde muhaliflerin kontrolündeki Azez ilçesinde yaklaşık 500 öğrencinin ders göreceği ilkokul Türkiye'nin desteğiyle yeni eğitim öğretim dönemine kapılarını açtı.
 
Azez ilçesinde pazar günü başlayan yeni eğitim öğretim yılı hazırlıkları kapsamında onarımı tamamlanan Osman Bin Affan İlkokulu türenle açıldı.
 
Esed rejimi ve destekçilerinin saldırılarında zarar görerek kullanılamaz hale gelen okul, Kilis Valiliği ve Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından onarıldı. 
 
Yaklaşık 500 öğrenciye kapılarını açan okul yeni eğitim öğretim yılında Suriyeli çocukların daha rahat eğitim almalarını sağlayacak.
 
Açılış törenine Kilis Vali Yardımcısı Osman Uğurlu, Kilis Milli Eğitim Müdürü Muhammet Şahinkaya, Fırat Kalkanı bölgesi eğitim koordinatörü Mahmut Kesikminare, Azez eğitim koordinatörü Mehmet Yaşar Kurt, Azez Yerel Meclisi üyeleri ve öğrenci velileri katıldı.
 
Kilis'ten gelen çocuk folklor ekibi açılış programında gösteri düzenledi. 
 
Gösteriyi çevredeki okullardan gelen çocuklar da izledi.
 
Fırat Kalkanı Bölgesinde pazar günü kapılarını yeni eğitim öğretim yılına açan okullarda yaklaşık 250 bin öğrenci, 7 bin 500 öğretmen ders başı yapmıştı.

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