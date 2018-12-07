Yakalanan terörist: Suriye'de PKK yöneticilerinden habersiz hiçbir eylem olmaz

Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığının terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik yürüttüğü soruşturmalar kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince Suriye sınırı ve kent merkezinde düzenlenen operasyonlarda yakalanan örgüt üyelerinin verdiği bilgiler, PKK ve onun çatısı altında farklı isimlerle faaliyet gösteren uzantılarının ilişkilerini ortaya çıkardı.

"Terör örgütü üyesi olmak", "terör örgütü adına eylem ve faaliyette bulunmak" suçlarından tutuklanan C.K, ifadesinde, 2013'te PKK'ya katılarak, çeşitli eylem ve faaliyetlerde bulunduğunu belirtti.

PYD/YPG'ye destek olmak için Şubat 2015'te arkadaşıyla yasa dışı yollarla Afrin'e gittiğini bildiren C.K, "Tel örgüden Suriye'ye geçince örgütün verdiği 'ateş buz' (metamfetamin) maddesini kullandık, daha cesaretli olmak için. Gittiğimiz köyde bizi YPG'liler karşıladı. Sabah olunca Afrin'e gittik ve orada YPG kıyafeti giyip eğitim aldık. Daha sonra YPG adına çeşitli faaliyetlerde bulunduk. Daha önce Suriye'ye geçen arkadaşım H.S. ise bildiğim kadarıyla Kobani'de YPG içerisinde silahlı faaliyet yürütürken öldü." ifadelerini kullandı.

Tutuklu terörist O.Ö. de PKK adına Türkiye'de çeşitli faaliyetlerde bulunduktan sonra 2017'de örgütün talimatıyla Suriye'ye geçtiğini kaydetti.

Terör örgütünün uluslararası alanda zora girmemek için çeşitli isimler kullandığına dikkati çeken O.Ö, "HPG, PKK/KCK'nın silahlı koludur, YPG ise Suriye uzantısıdır. Bu iki örgütün birbirinden farkı yoktur. Bunlar resmi olarak bilinmesin diye farklı olarak adlandırılmıştır. İkisi de PKK/KCK'ya bağlıdır." şeklinde bilgi verdi.

- "PKK'dan YPG'ye katılanlar 'kadrolu' olarak adlandırılır"

Şanlıurfa 4. Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanan terörist A.Ö. ise PKK ve YPG'nin amaçlarının ortak olduğunu vurguladı.

Türkiye'de PKK adına eylem ve faaliyet yürüttükten sonra Suriye'ye geçip YPG'ye katılan teröristlerin daha çok değer gördüğünü ifade eden A.Ö, şu bilgileri paylaştı:

"Bu taktiğin amacı, Türkiye'den Suriye'ye daha çok kişinin gelmesini teşvik etmektir. Çünkü her iki örgüt de birbiriyle bağlantılıdır ve aynı ideolojiye inanırlar. Türkiye'de faaliyet yürütüp Suriye'de YPG'ye katılanlar 'kadrolu' olarak adlandırılır ve bunlar YPG'de genelde yönetici konumundadır ve değerlidirler."

Şanlıurfa 2. Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanan Suriyeli F.K. ise örgütün içinde PKK, PYD, YPG, HPG, SDG gibi ayırımlar bulunmadığını vurguladı.

Tüm bu örgütlerin PKK'nın emrinde olduğunu anlatan terörist F.K, "Suriye'de HPG aslında YPG'nin üst birimidir. Orada HPG tarafından alınan silahlı eylem kararları YPG tarafından eyleme dönüştürülüyor. Sonuç olarak hepsi PKK'ya bağlıdır. PKK yöneticilerinden habersiz hiçbir eylem olmaz. Tüm eylem ve faaliyetler onların bilgisi ve isteği dahilindedir." ifadelerini kullandı.